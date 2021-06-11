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LAURA MERICER底霜買2送1 唔怕戴口罩溶妝
38 分前
LAURA MERICER底霜買2送1 唔怕戴口罩溶妝
長時間戴著口罩，容易出現溶妝甚至脫妝的尷尬情況，LAURA MERCIER的極致持久妝前底霜系列，引入Clean Beauty 親膚底妝。水感無矽親膚配方加入微藻、綠茶、蘆薈等天然植物成份，質地無重透薄，讓毛孔在口罩下依然能自由輕呼吸，達至零刺激、零負擔透氣底妝。細滑彷如畫布的肌膚做到最佳妝前打底效果，使後續底妝更水感透亮、持久輕爽。
如果想底妝持久無重，可以跟著以下Pro tips打底：可以在泛油T字位可選用極致持久柔霧妝前底霜，打造控油保濕妝效；乾燥的U字位，則可選用極致持久水凝潤澤妝前底霜，保濕鎖水。搭配極致持久妝前活膚精華底霜，更可1+1瞬間打造細緻貼膚不脫妝的水感亮肌。
極致持久妝前底霜買2送1活動
由即日起至7月31日，凡於LAURA MERCIER分店或官網【優惠碼：FLAWLESS】自選任何極致持久妝前底霜系列產品2支，即送極致持久水凝潤澤妝前底霜貨裝一支。另外，帶同其他專櫃品牌的妝前底霜貨裝空瓶到LAURA MERCIER分店，及購買任何產品，即可享皇牌極致持久柔霧妝前底霜10ml一件及買2送1優惠。
同場加映
另一新品粉金玫瑰柔光系列，6款冷暖色調兼備的粉金玫瑰幻魅眼影筆，由玫瑰金色系到奶茶色，任何膚色瞬間提亮顯白，輕易打造夏天輕霧感玫瑰金色眼妝。加入絲滑細緻的珍珠粉末，質地極致柔滑，只需用指尖推開即暈染完美眼妝，持妝度高達12小時。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/laura-mericer底霜買2送1-唔怕戴口罩溶妝-275076