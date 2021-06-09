Lycee x 美少女 隱形眼鏡潤濕液 193化身「禮服193俠」跳形體舞力推

日本樂敦的Lycee眼藥水，向來是當地藥妝店的人氣產品。適逢《美少女戰士》今年25周年，樂敦將在香港區首度獨家推出樂敦Lycee Contact隱形眼鏡潤濕液 X 美少女戰士限量版，不單外形夢幻華麗，更加找來宇宙天團ERROR成員193拍廣告，短片昨日出街，有部分銷售點已在同日賣斷市，可見一眾「33老婆」有多落力！
這款隱形眼鏡潤濕液與眼藥水有點不同，主要是針對有戴隱形眼鏡的人士。潤濕液含有日本最高濃度角膜保護成分Sodium Chondroitin Sulfate，可以滋潤角膜，令隱形眼鏡更濕潤柔軟，舒緩配戴隱形眼鏡時（特別是彩色美瞳隱形眼鏡）的不適、乾澀及疲勞。特別適合長時間配戴隱形眼鏡、熬夜、經常使用手機及電子產品，又或者在出席重要時刻前使用，令雙眼即時閃爍水潤。潤眼液更散發淡淡玫瑰香氣，清新舒壓。
限量版包裝同樣走美少女的夢幻路線，粉色系外盒上有主角月野兔的剪影，盒身的雷射設計營造變身時的bling bling華麗氛圍，瓶身上亦有月光仙子的金色剪影，穿透瓶身更可看見彎月設計，非常細緻。
睇片：www.youtube.com/watch?v=_1tuhY2b2TA
穿上球鞋動起來
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