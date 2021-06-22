MaskOn首間生活概念店進駐沙田 兩款新色面世 許廷鏗Amy Lo現身支持

本地時尚口罩品牌MaskOn._自去年10月創立以來，憑著獨特色系，備受潮人追棒，品牌最近在沙田新城市廣場開設「MO._Ate/ier」生活概念店，並同步推出兩款新色——普羅旺斯紫「Dainty」及極簡灰「Aloof」，請來許廷鏗 (Alfred Hui) 及盧慧敏 (Amy Lo)現身撐場。MaskOn._亦邀請本地精品咖啡品牌U.C.R.和手工香薰蠟燭BeCandle推出聯乘產品，把品牌融入生活。
由本地精品咖啡達人Gary Au主理的U.C.R.(Urban Coffee Roaster)，為MO._調配專屬的MO._ blend咖啡，採用來自厄瓜多爾罕有水洗藝伎咖啡豆，拼配充滿熱帶水果風味的衣索比亞古吉日曬原生種咖啡豆，中烘焙方法更同時保留咖啡豆的花果香氣和甜感，帶有柑橘、蜂蜜和紅茶風味。
U.C.R.更特意精選出7款咖啡豆，為MO._推出「7日掛耳咖啡包」，讓大眾在一星期每天都可以享受一杯精品咖啡，品嚐不同咖啡風味。MO._亦引進本地陶瓷品牌Loveramics的一系列咖啡用品，盡顯生活品味。
MO._同時與本地手工香薰蠟燭店BeCandle推出MO._ x BeCandle 4款專屬香薰蠟燭，從意大利修業回港的店主Xavier親自挑選出切合MO._的蠟燭香味，分別以MaskOn._ Mood Series中Dainty, Aloof, Jazzy及Serene命名，從視覺延伸至嗅覺，為色彩注入香氣。
由即日起至6月30日期間，凡購物滿$400元，更可獲88折優惠（優惠只適用於MO._ Ate/ier概念店及選購MaskOn._口罩及MO._指定聯乘產品）。
MO._新城市廣場生活概念店 - MO._Ate/ier
地址：沙田新城市廣場三期3樓A371店
營業時間：11:00 - 21:00