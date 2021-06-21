Mike導腹肌sell面膜 夥Agent L Asha組隊贏自肥大獎

最近除了MIRROR同ERROR，ViuTV的「無制限OT編集団」其實亦有不少粉絲！其中的「格仔導演」劉諾衡(Mike導)、Agent L.(曹梓冲)，以及憑《大叔的愛》備受關注的徐㴓喬(Asha)，最近就齊齊為韓牌innisfree拍廣告！
Mike導平日愛打格現身，神秘得來又有幾分搞笑，他在無法「露面」的情況下，竟然改在腹肌上塗上面膜，令一眾fans尖叫，有人留言表示：「塊面要打格仔所以出腹肌係咪想引發命案」、「淨係佢揭起件衫嗰幕，都應該要睇無限次」、「面打格仔都可以賣面部產品廣告」、「個腹肌睇到我嘩嘩聲」，更有人直言「下次出屁股」。不過品牌亦不忘提醒大家，面膜塗於腹肌只是影片效果，不建議在身體上使用。至於Agent L.就親面示範了適合乾性肌的超級火山泥毛孔清潔緊實面膜，展示面膜的潔淨力。
今次的新品其實是Asha手上的火山泥近零刺激毛孔清潔面膜，面膜擁有7倍皮脂吸附潔淨力，淨化髒污同時去除老廢角質，一支同時去角質、清潔及護理。面膜泥不但蘊含獨家成分濟洲火山岩泥球，更加入積雪草及濟州泉水，超溫和溶解老廢角質及疏通毛孔，令肌膚回復柔嫩清爽有彈性。
由即日起至7月31日，在innisfree 3大指定渠道，包括innisfree門市、Watson網店及HKTVmall，購買任何1件指定火山泥系列產品，即有獎品；購買任何innisfree產品，更可憑最高消費額，贏取終極自肥禮品PS5遊戲機1部(價值$3,980)。
遊戲1：人人有份自肥大賞 買得多送得多
在3大指定渠道購買指定火山泥系列產品
1件：送5塊innisfree濟州根莖真萃活力面膜面膜（紅蘿蔔）
2件：送$50現金券
3件：送$100現金券
顧客將獲得在所購買平台之現金券 (innisfree、HKTVmall或屈臣氏網店)
遊戲2：團隊合力 憑最高消費贏取終極自肥禮品
在3大指定渠道購買任何innisfree 產品，單次消費額最高10位朋友即可贏到豐富獎品，總共有10款家電用品等你掃番屋企。
第一名: PS5 遊戲機 1部—白色(價值 $3,980)
第二名: DYSON HD03 Supersonic 風筒—銀白色 (價值$3,380)
第三名: DYSON Pure Cool 二合一涼風空氣清淨機 TP00(價值$3,280)
睇片：https://www.youtube.com/watch?v=Z8yTzTEtTf8