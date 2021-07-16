Mike導 Agent L揸賽車 演繹TAG Heuer x Super Mario智能腕錶

TAG Heuer泰格豪雅與任天堂合作，聯乘推出限量版的TAG Heuer Connected x Super Mario 智能腕錶，雖然這款限量版智能腕錶早前一開售已迅速售罄，但部分的《Super Mario》互動錶盤將稍後在其他版本的TAG Heuer Connected智能腕錶上提供。品牌更邀得近來人氣高企的Mike導(劉諾衡)和Agent L(曹梓冲)以別開生面的形象拍攝最新一輯宣傳照，盡展幽默一面。
平日個性鮮明又別具創意、人稱「格仔導演」的Mike導(劉諾衡)，和在電視節目中表現嚴謹的Agent L(曹梓冲)，在拍攝時大玩飄移賽車，不過當日無法「打格仔」的Mike導，對於要在鏡頭前大擺甫士，顯得有點緊張，但正正因其一反常態的「老尷」和「青澀」模樣，引來現場人人「爆笑」。至於形象冷酷的Agent L，再度以他的經典黑超造型登場，拍攝途中突然的一句「Secured」，亦再度令在場人士捧腹大笑。
熱愛極限運動的兩個大男孩來到飄移賽車場拍攝兼試錶，甫踏入場內便馬上跳往車上發動賽車，準備來個「火拼時速」，同時非常有默契的兩人更手挽手擺出不同趣怪甫士，十分有潛質合拍一套《大哥的愛》！
錶盤動畫設計參考自遊戲學習的獎勵機制：Mario早上會打招呼歡迎用家，隨着一天的展開，用家累積行走步數，在達到一天目標期間，每個階段都會獲得獎賞：25%、50%、75%和 100%，不同的動畫將會在錶盤上播放。這些獎賞都會以Super Mario遊戲中著名道具的形式出現：3點鐘位置是能讓Mario長高的超級蘑菇，6點鐘位置是能讓他瞬間轉移的管道，9點位置則是讓他所向披靡的無敵星！當達到每日步數目標的100%時，Mario更會爬上標杆，重現《Super Mario》遊戲其中一個著名的場景，同時亦為腕錶的其中一個標誌性功能。
TAG Heuer Connected x Super Mario 智能腕錶，Timekeeping錶面選用1985年版《Super Mario Bros》懷舊元素設計，呈現Mario起格造型；兩款Heuer 02錶面今次推出獨家設計，選用《Super Mario》經典紅藍配色，另一款流露經典氣息，注入Mario紅帽子的含蓄點綴；Orbital錶面的界面則以《Super Mario》各式經典道具為主題，以令人為之着迷的漂亮動作旋轉。
腕錶外形亦充滿含蓄、獨有的細節：錶圈刻度、按扣和錶冠標誌均飾以Mario招牌紅色帽子為主色的塗漆；錶圈3、6、9點位置分別飾以3個招牌道具，呼應錶盤動畫中的《Super Mario》道具。
耳目一新的精鋼錶殼，配以兩款可互換的錶帶，兩者皆呈現《Super Mario》經典紅色，一款以優雅黑色皮革點綴紅色橡膠錶帶，另一款運動風穿孔設計亦作相同紅色色調。象徵Mario的「M」字標誌鑄刻於錶帶和錶冠；旋入式錶背鑄有 「TAG Heuer x Super Mario Limited Edition」獨特字樣。