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MIRROR都唔怕熱？Ian著桃紅冷衫 宣傳MOSCHINO新香水
1 小時前
MIRROR都唔怕熱？Ian著桃紅冷衫 宣傳MOSCHINO新香水
MIRROR成員Ian(陳卓賢)今日現身ifc，宣傳MOSCHINO新的Bubble Gum小熊香水。走呆萌路線的Ian著上MOSCHINO的桃紅色熊仔冷衫現身品牌新專門店，不單襯返香水，亦力證MIRROR各成員都不怕熱！Ian不單擺出可愛甫士與香水合照，又即時試用刻名服務，將Ian字樣刻上香水背面，他又透露，自己夏天時喜好選擇果香或花香調的香水，因為會予人充滿活力的感覺，完全符合他熱愛運動的形象及性格！
Ian即場介紹香水予Hellosss
一向行夢幻同童趣風格的MOSCHINO，為標誌性TOY 2系列換上粉紅包裝，香水更取名Bubble Gum「泡泡糖」，可愛得來夠晒sweet。氣味方面，先以甜蜜跳脫的泡泡糖氣息率先帶來甜蜜感覺，柑橘蜜餞、香桃及辛辣香料的完美糅合，牽引出麝香及木香融合的醉人韻調，帶來甜美、辛辣與熱情交織的香氛。Ian不忘即時推介給現場數百名Hellosss，多次引來尖叫聲，場面墟冚！
TOY2 BUBBLEGUM更不含添加動物或動物衍生的成分，例如乳製品、雞蛋、蜂蜜產品或動物酵素，素食主義人士一樣可以用，香氛的80%原材料是可生物分解成分，符合可持續發展及環保原則。
香氛瓶身設計同樣是標誌性的玩具熊香水瓶，清澈玻璃瓶身及玩具熊頭瓶蓋，與優雅的粉紅色調構成時尚的玩味組合，「粉紅控」女生不要錯過！
MOSCHINO TOY 2 BUBBLE GUM：$360/30ml、$530/50ml、$680/100ml
地址：中環國際金融中心商場一樓1019B號舖
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/mirror都唔怕熱？ian著桃紅冷衫-宣傳moschino新香水-275902