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N°5的主題公園！ Chanel期間限定香水工廠 開始網上登記
1 小時前
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CHANELCHANELFACTORY5香水工廠N5
N°5的主題公園！ Chanel期間限定香水工廠 開始網上登記
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Chanel經典的N°5 香水，今年迎來100周年，品牌特別創作出CHANEL FACTORY 5限量系列，並由下周一(6月29日)起，在世界各地不同的主要城市，開設CHANEL FACTORY 5 期間限定香水工廠，香港也是其中一站。

香水工廠被喻為「N°5的主題公園」，除了N°5的經典黑白雙色，也加入流行文化的繽紛色彩，設計極具現代感。顧客可隨著生產流程探索不同的工作崗位，並觀賞玩味十足的製作示範。品牌更帶領大家重溫 N°5最原始的包裝，看看當年平實的實驗室玻璃瓶，如何演變成尊貴的象徵。

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N°5 The Body Cream $735/150ml
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N°5 The Bath Tablets $655/10x17g

CHANEL FACTORY 5限量系列共有17款日用品，包括滴管瓶裝的潤膚油、藏於茶葉罐內的沐浴香皂片，及身體乳霜等等，將日常用品藝術化，讓大家思考產品帶來的體驗才是奢華的真諦。

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N°5 The Shower Gel $655/20x6ml
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N°5 The Body Oil $760/250ml
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N°5 The Body Lotion $575/200ml

CHANEL FACTORY 5 期間限定香水工廠

地點：中環皇后大道中 8 號地下

日期：2021年6月29日至7月23日

時間：10:00-21:00 (星期日至四)；10:00-22:00 (星期五至六)

網上登記：http://www.chanel.com/-factory5pop-up

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/n°5的主題公園！-chanel期間限定香水工廠-開始網上登記-273096
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