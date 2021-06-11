NARS 口罩下的好氣色

近長期戴口罩，持久貼服的胭脂，絕對可以令你脫下口罩仍有好氣色。NARS每年都會為王牌系列ORGASM推出限量版，今年的限量系列ORGASM ON THE BEACH，包括增量版胭脂及6色胭脂組合，前者盛戴著細緻金色珠光的蜜桃粉紅色胭脂，帶來自然迷人紅暈；而6款帶古銅色調的珊瑚色胭脂，一盒即可提亮及塑造陰影，輕鬆塑造立體輪廓。
文：Abby、圖：陳奕釗
Model：Yuki Lau @ WE Management Makeup：Shirley Wong Senior Make up Artist @ NARS Hair：Harry Lau
Products used
ORGASM ON THE BEACH 胭脂組合 $520
ORGASM 增量版胭脂 $350
ORGASM 唇膏 $250
AFTERGLOW 護唇膏 #ORGASM $250
ORGASM QUAD EYESHADOW 眼影組合 $440
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