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NARS 口罩下的好氣色
2021-06-11
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NARSORGASM限量胭脂胭脂組合眼影口罩妝
NARS 口罩下的好氣色
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近長期戴口罩，持久貼服的胭脂，絕對可以令你脫下口罩仍有好氣色。NARS每年都會為王牌系列ORGASM推出限量版，今年的限量系列ORGASM ON THE BEACH，包括增量版胭脂及6色胭脂組合，前者盛戴著細緻金色珠光的蜜桃粉紅色胭脂，帶來自然迷人紅暈；而6款帶古銅色調的珊瑚色胭脂，一盒即可提亮及塑造陰影，輕鬆塑造立體輪廓。

文：Abby、圖：陳奕釗
Model：Yuki Lau @ WE Management    Makeup：Shirley Wong Senior Make up Artist @ NARS    Hair：Harry Lau

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Step 1 以左上角的緞光焦糖銅紅色打陰影，右上的閃亮蜜桃香檳金及中間的玫瑰金則可打造漸層效果，當中的玫瑰金色調貼近皮膚，可令皮膚看上去更平滑。
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Step 2 雙頰掃上用上增量版胭脂，胭脂粉質幼細，同樣可以掩蓋皮膚細紋，帶來緞面自然妝效，不會因光澤感太強而令人誤會出油。
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Step 3 眼妝方面，先用右下的閃啡色在整個雙眼皮打底，之後在眼蓋至眉骨位塗上左下的霧面淡橙色，眼頭點上左上金色，打開眼型。
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Step 4 唇妝選用了同一色系的ORGASM唇膏，加上同系的護唇膏，為雙唇帶來潤澤感。
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Products used
ORGASM ON THE BEACH 胭脂組合 $520
ORGASM 增量版胭脂 $350
ORGASM 唇膏 $250
AFTERGLOW 護唇膏 #ORGASM $250 
ORGASM QUAD EYESHADOW 眼影組合 $440

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/nars-口罩下的好氣色-271551
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