New Balance概念店Fashion Walk 買滿$1800即換層層疊

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New Balance概念店正式登錄銅鑼灣Fashion Walk！現時至10月31日更與FashionClinic by T及Start From Zero聯手合作舉辦「XC-72 Retro-Futurism」展覽，以及推出全新配色的旗艦鞋款XC-72。
可持續發展是近年各品牌力推的主題，New Balance亦於「XC-72 Retro-Futurism」展覽中延伸XC-72提倡的可持續發展主題，全店傢具與木藝單位 Start From Zero合力設計及回收木材所製，更與時裝單位FashionClinic by T攜手合作，展示出Candy盧巧音所捐出兩套曾於舞台上穿着過的服裝，升級再造成兩套新的作品。據指往後此New Balance概念店將會有不同展覽，而部份限量產品亦會安排在此發售。
現時由9月25日起，於New Balance概念店購物滿1800元（當中必須包括1對XC-72），便可免費換領New Balance跟Start From Zero合作限量製作的回收木層層疊套裝，布袋包裝更由FashionClinic by T參考XC-72配色所設計，數量有限，換完即止。
展覽日期：9月25日至10月31日
地址：銅鑼灣 Fashion Walk 百德新街55號地下B及D號舖