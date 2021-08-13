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OL枱頭必備的急救噴霧 即時退紅舒緩 仲可以V面！
2021-08-13
OL枱頭必備的急救噴霧 即時退紅舒緩 仲可以V面！
炎炎夏日，不少人都選擇留在冷氣房，不過長時間留在冷氣地方，肌膚的水分容易被抽乾，所以不少OL枱頭都備有一支補濕噴霧。而今次介紹的噴霧，不單有補水功能，更分別可以減少敏感症狀及V面，相信女生們都會心動呢！
退紅抗衰老：SKINCEUTICALS 舒緩保濕霧感精華水 $480/50ml
每次敏感泛紅微發炎的反應都會破壞肌底膠原蛋白，令皮膚提早衰老，加速細紋、鬆弛、缺水等種種肌膚問題。精華水蘊含波爾多葉及多重植物精粹，配合透明質酸及甘油混合物，可減退泛紅及增加水分，瞬間舒緩修護肌膚；而且不含酒精，不刺激皮膚，適合所有膚質，特別是易受粉刺瑕疵困擾、泛紅及乾燥的皮膚，或者是做完美容療程後的脆弱肌膚。
噴霧細細支，可隨身攜帶，任何時候都可以減退敏感症狀。輕盈細霧如防護膜般保護及穩定肌膚，肌膚變得健康强韌，保持年輕狀態。
緊緻V面：VIMTOX全效V面提拉噴霧 $1,080/100ml
來自美國的專業護膚品牌VIMTOX，推出第二代加強版全效V面提拉噴霧，以納米科技混合微霧技術，將精華輕易導入細胞組織。萃取夏威夷深海岩晶精華，並注入多種微量元素及純天然深海物質精髓，豐盈肌膚細胞組織，激活並催化細胞再生能力，加速修復受損細胞，快速V面，更可增加肌膚保養的吸收率，展現補水抗敏、淨白抗氧化、修復賦活，提拉緊緻及淡斑減紋的功效。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/ol枱頭必備的急救噴霧-即時退紅舒緩-仲可以v面！-280315