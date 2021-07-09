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POLA聯咖啡店推打卡杯套 掃Code換王牌美白飲
3 小時前
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POLA聯咖啡店推打卡杯套 掃Code換王牌美白飲
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疫情期間，大家未能外遊，甚至與朋友聚會都被限制了，難免會失望！日本貴婦級護膚品牌POLA，最近與聯乘本地5間精品咖啡店，以“Shine from Inner”為理念，推出期間限定的正能量打卡杯套，更送出日本人氣的美白飲體驗裝，女士們不妨趁著周末，與閨蜜打卡聚一聚！

POLA由即日起至8月11日，以#BePersist(堅持)、#RestartYourself(甦醒)、#GointoDetails(細膩)、#BetheFinest(最好)、#KeeptheSpirit(追求)5個主題，在不同角落散播正能量訊息，例如"Believe in yourself. Shine brighter than the sun."，品牌希望透過語錄杯套，在社區發放陽光正能量，並讓每個人由內到外展現積極正面的態度。

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是次合作的咖啡店包括手沖咖啡元祖18grams、藍白英倫風電話亭設計的Starting Over Espresso、隱世高貴紳士格調的Suit Coffee & Sake、日系治癒風Infuse以及澳式Dinning級享受的NINETYs，分布於銅鑼灣、中環、尖沙咀及沙田等地，大家走訪各區打卡熱點，影靚相之餘，亦重新發掘及欣賞自己。顧客更可掃瞄聯乘杯套上的QR Code換領POLA WHITE SHOT 美白口服液體驗裝，文青、OL、咖啡迷不容要錯過！

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聯乘精品咖啡店：

18grams　

沙田沙田正街18號新城市廣場一期2樓204-214號舖 City'super 內

銅鑼灣景隆街15號海都大廈地下C舖

銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場B1樓 City'super

 

Starting Over Espresso　

中環奧卑利街奧卑利街17號

 

Suit Coffee & Sake 

中環華賢坊東17號低層地下B

 

Infuse

尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Atelier地下

 

NINETYs  

中環干諾道中1號友邦金融中心LG樓

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/pola聯咖啡店推打卡杯套-掃code換王牌美白飲-275472
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