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SHISEIDO 線上互動體驗館 姜濤、Edan、Anson Lo、Ian連續3日發放驚喜
7 小時前
SHISEIDO 線上互動體驗館 姜濤、Edan、Anson Lo、Ian連續3日發放驚喜
SHISEIDO最近推出第3代新升級皇牌免疫力精華ULTIMUNE Power Infusing Concentrate，並舉行品牌首個線上互動體驗館SHISEIDO POWER HOUSE，由明日開始連續3日發放不同節目，由新世代Ultimist姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、陳卓賢(Ian) 每日登場，為用家及粉絲帶來連環驚喜。SHISEIDO更請來林二汶以療癒聲線，引領到訪者解鎖POWER HOUSE館內不同節目；並介紹任務如何儲「Power」，換取精彩奬賞，包括4位Ultimist的限量簽名禮物，粉絲不要錯過！
Power Studio：「安濤」新產品推介(即日開始)
姜濤與呂爵安帶您探索第3代新升級皇牌免疫力精華ULTIMUNE，更有Ultimist Stickers免費下截。
Sensory Studio：陳卓賢/正式開始/心跳解碼(6月30日晚上9時開始)
由Ian親自你的分析心跳指數，解碼專屬心脈流動。
Discovery Studio：Dance with「登神」(7月1日晚上9時開始)
Anson Lo創作增強免疫力的POWER DANCE，夥拍神隊友Edan一齊教你跳舞。
Power Dome：壓軸超級節目 (7月2日晚上9時播出)
由兩位神秘嘉賓主持人帶領4位Ultimist姜濤、Anson Lo、Edan及Ian，獨家分享被調教成 Better MIRROR的Power Story與趣事。
SHISEIDO POWER HOUSE：https://www.shiseido.com.hk/zh/ultimune2021/ultimunepowerhouse.html
開放日期：即日起至2021年7月31日
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/shiseido-線上互動體驗館-姜濤、edan、anson-lo、ian連續3日發放驚喜-273886