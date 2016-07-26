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SHISEIDO 線上互動體驗館 姜濤、Edan、Anson Lo、Ian連續3日發放驚喜
7 小時前
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SHISEIDO 線上互動體驗館 姜濤、Edan、Anson Lo、Ian連續3日發放驚喜
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SHISEIDO最近推出第3代新升級皇牌免疫力精華ULTIMUNE Power Infusing Concentrate，並舉行品牌首個線上互動體驗館SHISEIDO POWER HOUSE，由明日開始連續3日發放不同節目，由新世代Ultimist姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、陳卓賢(Ian) 每日登場，為用家及粉絲帶來連環驚喜。SHISEIDO更請來林二汶以療癒聲線，引領到訪者解鎖POWER HOUSE館內不同節目；並介紹任務如何儲「Power」，換取精彩奬賞，包括4位Ultimist的限量簽名禮物，粉絲不要錯過！

Power Studio：「安濤」新產品推介(即日開始)

姜濤與呂爵安帶您探索第3代新升級皇牌免疫力精華ULTIMUNE，更有Ultimist Stickers免費下截。

Sensory Studio：陳卓賢/正式開始/心跳解碼(6月30日晚上9時開始)

由Ian親自你的分析心跳指數，解碼專屬心脈流動。

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Ian會在互動體驗館親自你的分析心跳指數(fans應該會破標~)
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開始~開始有心跳~

Discovery Studio：Dance with「登神」(7月1日晚上9時開始)

Anson Lo創作增強免疫力的POWER DANCE，夥拍神隊友Edan一齊教你跳舞。

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Anson Lo創作增強免疫力的POWER DANCE，到時夥拍神Edan一齊跳。
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Power Dome：壓軸超級節目 (7月2日晚上9時播出)

由兩位神秘嘉賓主持人帶領4位Ultimist姜濤、Anson Lo、Edan及Ian，獨家分享被調教成 Better MIRROR的Power Story與趣事。

SHISEIDO POWER HOUSE：https://www.shiseido.com.hk/zh/ultimune2021/ultimunepowerhouse.html

開放日期：即日起至2021年7月31日

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/shiseido-線上互動體驗館-姜濤、edan、anson-lo、ian連續3日發放驚喜-273886
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