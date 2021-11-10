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Zendaya性感兩件頭現身時尚盛宴
2 小時前
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后翼棄兵AnyaTaylorJoy魷魚遊戲鄭浩妍
Zendaya性感兩件頭現身時尚盛宴
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[左至右]Zendaya/Anya Taylor Joy/鄭浩妍

有「時尚奧斯卡」之稱的美國時尚設計師協會大獎(CFDA Awards)，於紐約時間前晚舉行。除了得獎設計師外，最受矚目的當屬早前官方宣布「年度時尚偶像獎」的Zendaya，與「年度人物」、《后翼棄兵》的安雅(Anya Taylor-Joy)。

盛裝赴會的Zendaya，穿上由Vera Wang為她設計的紅色兩件頭造型服，展露緊緻的腹肌與傲人纖腰。25歲的Zendaya，身高178公分，模特兒出身，外形出眾，也是歷來最年輕的CFDA「時尚偶像獎」得主。

而安雅亦不負眾望，以一貫優雅又性感的驚豔造型現身。她挑選Oscar de la Renta的deep V紫色束腰短裙套裝，配搭豹紋帽及手套，並頻頻擺出嬌俏pose，不經意地流露白皙事業線！

早前靠韓劇《魷魚遊戲》上位的女星鄭浩妍，也獲邀出席CFDA，本身為模特兒兼LV全球形象大使的她，當然要穿代言品牌現身。她以2022春夏不對稱剪裁黑色連身裝，配襯黑鑽石手鐲，低調中不忘她的招牌厭世樣。

Zendaya性感兩件頭現身時尚盛宴  

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/zendaya性感兩件頭現身時尚盛宴-292727
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