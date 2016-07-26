【回味】創於2015年，希望顧客品嘗【回味】時，能勾起兒時的回憶，那份令人回味、傳統雞蛋卷最初的味道，並將這份香港人的情懷小點，傳承至下一代。本著「傳承‧回憶之味」的宗旨，由初代的鑽研；二代的經營；現在由第三代 – Jayden & Jovena擔任品牌宣傳大使，除延續薪火相傳的精神外，更為品牌帶來新氣象。
傳統依然, 創新意念
【回味】在食材上會嚴選即日運送的新鮮農場雞蛋，高級進口鮮牛油來製作， 每一條雞蛋卷都是以傳統工藝配合現代化生產製造出來。生產廠房已早於2013年獲得FSSC22000食品安全體系驗證，生產的監控措施一絲不苟，嚴格把關每個細節。在保留傳統風味同時，亦為包裝設計注不少創新意念。【回味】摒棄固有的設計框框，不以傳統使用蛋卷照片作設計主調，反以奪目色調及圖像設計營造出煥然一新的時尚風格，令人留下更深印象。
推陳出新 不斷進步 邁向國際
【回味】在保留傳統手藝的同時，亦一直持續革新改進。自2015年出道至今，每一年都推出各式各樣的新產品來迎合市場。當中2019年更得到日本知名抹茶品牌「中村藤吉」的青睞，合作推出首款國際級品牌聯乘作品「回味 X 中村藤吉 – 抹茶 & 焙茶雞蛋卷」，於市面大獲好評！今年【回味】除了為傳統系列添加一名新成員「香濃椰汁雞蛋卷」外，亦將會首次踏足月餅市場，於今年中秋推出流心奶黃月餅及抹茶陳皮紅豆月餅(City'Super獨家發售)。
用心經營 喜獲肯定
繼2018年榮獲香港品牌發展局及香港中華廠商聯合會頒授「香港新星品牌」後，【回味】於2019年憑著顯著品牌進步及提升，獲香港品牌發展局及香港中華廠商聯合會認可成為2019年香港名牌，肯定了品牌在短短4年內發展上的持續努力及傑出成就。未來，【回味】將積極鞏固香港市場，令品牌更深入民心。同時，亦會積極研發及開拓海外市場，將雞蛋卷這款傳統餅食推廣至世界各地。
查詢：2605 5168