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「天然養生」 屢獲獎項 線上線下 推廣靈芝養生
2 小時前
「天然養生」 屢獲獎項 線上線下 推廣靈芝養生
「天然養生」創辦人張天然因受哮喘困擾多年而對靈芝產生興趣，以一條龍在香港培植、科研、生產和銷售各種靈芝保健品。靈芝培植中心獲「有機作物生產認證」；在香港自設廠房，並取得「ISO 22000」以及「HACCP」認證，讓消費者食得安心。
「天然養生」邀請「香港之寶」薛家燕任代言人，採用線上線下融合的銷售策略，曾在商業電台及新城電台主持養生節目，亦曾接受TVB、Now TV、《東週刊》、《信報財經月刊》、《iMoney》及《經濟日報》等媒體採訪，現在於《頭條日報》主持專欄，推廣靈芝養生。
「天然養生」一直致力於香港品牌，香港製造備受肯定。品牌榮獲2020年「香港新星品牌」獎項外，還獲得Now TV 「最佳香港靈芝品牌大獎」。
「天然養生」推廣健康養生之餘，亦希望藉此平台推動環保教育、現代化農業及參與社會公益。社會責任，任重道遠，企業責任，天然參與。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/「天然養生」-屢獲獎項-線上線下-推廣靈芝養生-272839