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「天龍牌」 特色風味 廣受歡迎
2 小時前
「天龍牌」 特色風味 廣受歡迎
「新億」紮根香港三十多年，秉承「新機無限、和諧共贏」的經營理念，以誠信務實、積極創新態度，專注提供優質健康食品，得到一致讚賞和推崇。新億食品有限公司於內地自設多個生產基地；其中，福建省莆田廠房主理鮑魚、海產類產品；河南省廠房負責肉類食品等。廠房具有「HACCP」、「ISO9001」等質量管理體系認證。從源頭挑選食材管理開始以至生產等每個環節，均由駐廠的香港資深專業人員嚴密監控，確保品質達到國際標準。
新億悉心打造自家品牌，「天龍牌」屬特色風味，產品包括肉類、海產、醃製、調味料和酒類等五大系列。「新豐牌」屬自然風味，產品包括菌類、蔬菜、水果、五穀和土產等五大系列，兩大品牌產品超過100個品種，配備不同尺寸，規格和包裝，以滿足市場需求。亦可根據餐飲客戶的要求度身訂造，有助業界節省成本和簡化流程。憑藉優良品質和穩定供貨，一直深受中、港、澳及東南亞等批發商和餐飲廚師推崇讚譽，成為餐廳指定品牌。
「天龍牌」一直勇於嘗試，首創「一口鮑」系列，備有十多款口味，價錢大眾化，打破大眾對鮑魚是只在節日才能享用之貴價食品觀念，引起同行爭相仿效。火腿豬肉系列亦推出多款獨特口味，包括選用意大利一級黑松露醬製造的「黑松露火腿豬肉」、「台式紅蔥火腿豬肉」等，廣受食家歡迎，銷量一直佔據連鎖超市和零售店的前列。
盡管受疫情影響，市場競爭愈演愈烈，「新億集團」仍迎難而上，未來將加大創新力度，投放更多資源於優化生產設備和不斷提升產品質素，並開啟研發素食和健康產品的新征程。
網址：【FB: 天龍牌 Sky Dragon】
網址(Website)：www.skydragonhk.com
電話(Tel)： +852 2363 0823
傳真(Fax)： +852 2363 0310
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/「天龍牌」-特色風味-廣受歡迎-272840