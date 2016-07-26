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「1+4」紓緩肌肉酸痛 保住健康無價寶
28 分前
「1+4」紓緩肌肉酸痛 保住健康無價寶
瘋狂購物，行足一日行到雙腿痹痛，提着整天重物搞到腰痠背痛？健康是無價寶，不應胡亂「消費」。當身體過分疲勞，肌肉開始繃緊痹痛就是身體發出的警號。健絡通的「定點1分鐘+中藥藥貼4小時」，有助紓緩消費血拼引致的頸梗膊痛及雙腿痹痛。
用錯誤方式提着戰利品一整天，容易令肩頸疲勞，甚至拉傷。於頸項疲勞繃緊的痛點上，利用健絡通的壹點寧清涼按摩磁珠定點按壓1分鐘，有助紓緩肩頸疲勞，減少因肩頸疲勞累積引發都市病。磁頭針對人體部位不同需要而設計，定點按摩可有效深入按摩繃緊肌腱，有助血液循環，達致深層舒緩及護理效果，防止疲勞累積，從而舒緩頸部因疲勞而繃緊、有助改善頸部及組織器官自我抗病功能，有助防止病毒細菌入侵。適用於患有肩頸痛、腰背痛、關節疼痛、關節勞損、肌肉痠痛繃緊等人士。
而健絡通藥貼(草本)含有乳香、沒藥等多種中藥成份。使用時可以先用拇指於患部按壓，找出最不適或痛點後貼上草本貼。長時間站立或久坐不動，例如血拼、工作、行完山後，透過外用透皮給藥，使用草本貼4小時可有助貼走疼痛，舒筋活絡，提升睡眠質素，預防疾病入侵。適用於患有頸背痛、肩膊痛、關節痛、腰膝痛、扭傷、各種肌肉痠痛、運動創傷等。
查詢：2380 9555
「1+4」紓緩肌肉酸痛 保住健康無價寶
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/「14」紓緩肌肉酸痛-保住健康無價寶-287903