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一票五展 同場加映家電•家品•博覽好物 煤氣公司首推全新智能煮食爐 煤氣爐具低至6折
1 小時前
一票五展 同場加映家電•家品•博覽好物 煤氣公司首推全新智能煮食爐 煤氣爐具低至6折
今年一張美食博覽入場券可以同時參觀五個展覽，其中家電•家品•博覽2021亦有不少好物。煤氣公司將設置一站式智能家居概念館，除介紹全新登場的IoT智能防乾燒煤氣煮食爐外，亦準備了多重獎賞及迎新禮品。
場內煤氣爐具優惠低至6折。只需即場下載煤氣「好氣Fun」App及登記成為會員，即送Bib Bib Family行李帶乙條，或壽桃牌紅燒鮑魚四隻裝；會員購買任何煤氣爐具，亦可獲贈德國孖人牌蔬果刀。全新登場的IoT智能防乾燒煤氣煮食爐為煤氣公司首創，除了現有的防乾燒安全功能，還可以配合「煤氣智慧爐具」手機應用程式，讓用戶隨時隨地監察爐具使用情況，進一步提升家居安全，憑現場優惠券小冊子，更可享$200爐具優惠。現場更有多款獨家發售的TANITA Hello Kitty產品及健康產品以優惠價發售。
煤氣公司攤位號碼3F-E02
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/一票五展-同場加映家電•家品•博覽好物-煤氣公司首推全新智能煮食爐-煤氣爐具低至6折-280031