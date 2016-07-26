Am730
Am730
Am730
Am730
Lifestyle
Supplement
一票五展 同場加映家電•家品•博覽好物 煤氣公司首推全新智能煮食爐 煤氣爐具低至6折
1 小時前
#Hashtags
美食家電家品博覽特輯美食博覽2021
一票五展 同場加映家電•家品•博覽好物 煤氣公司首推全新智能煮食爐 煤氣爐具低至6折
news-images
煤氣公司於展場內設一站式智能家居概念館，多款煤氣爐具及品牌家居用品以優惠價發售。

今年一張美食博覽入場券可以同時參觀五個展覽，其中家電•家品•博覽2021亦有不少好物。煤氣公司將設置一站式智能家居概念館，除介紹全新登場的IoT智能防乾燒煤氣煮食爐外，亦準備了多重獎賞及迎新禮品。

場內煤氣爐具優惠低至6折。只需即場下載煤氣「好氣Fun」App及登記成為會員，即送Bib Bib Family行李帶乙條，或壽桃牌紅燒鮑魚四隻裝；會員購買任何煤氣爐具，亦可獲贈德國孖人牌蔬果刀。全新登場的IoT智能防乾燒煤氣煮食爐為煤氣公司首創，除了現有的防乾燒安全功能，還可以配合「煤氣智慧爐具」手機應用程式，讓用戶隨時隨地監察爐具使用情況，進一步提升家居安全，憑現場優惠券小冊子，更可享$200爐具優惠。現場更有多款獨家發售的TANITA Hello Kitty產品及健康產品以優惠價發售。

煤氣公司攤位號碼3F-E02

網址：www.towngasfun.com
                 

news-images
即場下載煤氣「好氣Fun」App及登記成為會員，即送壽桃牌紅燒鮑魚四隻裝(價值$70)。
 news-images
news-images
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/一票五展-同場加映家電•家品•博覽好物-煤氣公司首推全新智能煮食爐-煤氣爐具低至6折-280031
#Hashtags
美食家電家品博覽特輯美食博覽2021
Am730

本地品牌 回味首推香濃椰汁雞蛋卷

天龍牌皇牌鮑魚套裝 載譽歸來 $480即有6罐鮑魚

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
本地品牌 回味首推香濃椰汁雞蛋卷
Am730
Am730
天龍牌皇牌鮑魚套裝 載譽歸來 $480即有6罐鮑魚
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多