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一粒補充維他命 KAWAI助你增強
28 分前
一粒補充維他命 KAWAI助你增強
踏入秋天天氣漸涼，加上第二期消費券派發，精明消費者除了留意有何心水貨品及優惠，也要注意自己健康！不少市民更會利用消費券購入適合的健康產品，而大部分家長更會選擇以維他命為小朋友補充營養。小朋友正值成長期，加上疫情仍未回落，補充各種成長所需營養及增強抵抗力都是家長的考慮因素。KAWAI備有多款優質產品，切合小朋友及家長需要。
KAWAI王牌產品—KAWAI肝油丸含維他命A及維他命D，每日食用有助增強免疫力，打造強力防護網；小朋友補充維他命則有助成長及維持健康。小朋友成長時要吸收豐富且均衡的營養，肝油鈣丸不但含豐富維他命A+D，更加入了鈣，為小朋友成長提供必需的營養補給。鈣在發育時期一直擔當着重要角色，適當攝取有助增進骨骼同牙齒發育，有助小朋友健康成長。而肝油丸C20就有齊維他命A，維他命D及維他命C，提供每日營養、抵抗力補給，而且容易吸收，從根源開始增加抵抗力，亦可以減輕流感同鼻敏感等症狀，帶來健康每一天。
查詢：2388 6395
網址：www.taisan.com
一粒補充維他命 KAWAI助你增強內外免疫力
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/一粒補充維他命-kawai助你增強-287909