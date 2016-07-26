世界肝炎日2021 斷絕乙肝母嬰傳播 減嚴重疾病風險

自2011年起，世界衛生組織將每年7月28日訂為「世界肝炎日」，藉不同活動提升市民對肝炎的認識和關注，從而可減低因肝炎惡化引致肝癌、肝硬化或肝衰竭等致命疾病的可能。而今年的世界肝炎日，衛生署以「斷絕乙肝母嬰傳播 實現無乙肝新一代」為主題，向市民介紹預防乙型肝炎母嬰傳播的措施。
引致肝臟發炎的成因，可以是病毒感染、化學物質、濫用藥物、免疫系統失調或酒精等，其中的病毒性肝炎可以分為甲、乙、丙等不同類型，以乙肝較為港人熟悉。一般而言，肝炎患者多會出現腹痛或腹瀉、尿色呈深褐色、輕微發燒、黃疸病、食慾欠佳、嗜睡、噁心、頭暈、水腫及關節和肌肉痛等症狀。
25%乙肝患者會發展成慢性肝炎
有統計數字顯香港約有8%人口是乙型肝炎帶菌者，而約四分一乙肝患者有機會於40至50歲時發展為慢性肝炎、肝硬化及肝癌等嚴重疾病。乙肝患者年紀越小，越大機會成為慢性乙型肝炎患者，其中新生及嬰兒感染者達90%、1-5歲的兒童感染者亦達50%，19歲以上成人感染者則只有約10%。
孕前先檢查 接種疫苗減風險
乙型肝炎的潛伏期約由45日至460日不等，病狀會於3個月內出現，由於患者可能因症狀輕微，根本不知自己已成為帶菌者，因此會在不自覺下傳播病毒。乙型肝炎病毒可經血液和體液傳播，此外，如母親是乙型肝炎帶菌者，亦有很大機會將病毒傳給嬰兒，事實上母親傳播是乙肝在香港的主要傳播途徑，所以有生育計劃的夫婦，宜先接受肝炎篩查，如發現母親已受乙肝病毒感染，可以安排為新生嬰兒接種免疫球蛋白和接種疫苗。而帶有乙肝病毒的孕婦，則可採用抗病毒藥物，以減低母嬰傳播的風險。
如成為慢性乙型肝炎患者，需要定期求醫及按指示進行身體檢查，以便醫生可按病情決定治療方案。此外，患者需按照醫生指示服用藥物，就算病毒已受控或肝功能正常，亦不可自行停藥，以免引致肝衰竭，甚至死亡。
注意預防 免感染乙肝病毒
要預防感染乙型肝炎，日常生活須留意：
1. 避免與人共用針筒、剃刀、牙刷及其他可能受血液污染的物品。
2. 妥當地清洗和包紮傷口。
3. 接觸血液及體液時須戴上手套。
4. 用稀釋的家用漂白水(1份漂白水加4份水)消毒受血液染污的物品。
5. 進行性行為前應採取安全預防措施。
6. 注射有效對抗乙型肝炎的疫苗。
7.在香港出生的嬰兒會接受防疫注射。第一次在嬰兒出生的醫院注射，第二、三次則在母嬰健康院注射。若母親為帶菌者，嬰兒須在出生後24小時內接受額外的乙型肝炎免疫球蛋白注射。
（資料來源：衞生署控制病毒性肝炎辦公室）