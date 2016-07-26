花好月圓人團圓，中秋節難得一家人齊齊整整吃團圓飯，當然要「食好啲，食豪啲」！
南北行
澳洲野生鮑魚買二送一
要「食豪啲」點少得鮑參翅肚！「南北行澳洲鮑魚」來自澳洲的野生鮑魚，經徒手撈捕，肉質鮮甜美味彈牙、營養豐富，而且不含激素及抗生素，令人一試難忘。中秋限定優惠，即日起至2021年9月23日，全系列「南北行澳洲鮑魚」75折或買二送一，購買16罐即送8罐，再送$200禮券。
查詢：2742 9811
網址：www.nampeihong.com
FPHKWine
各式美酒配佳餚
既然有佳餚，又豈能沒有美酒相伴。主要從事日本清酒、果酒、紅酒、香檳、威士忌、白蘭地及中國酒，另有少量海味批發及零售的FPHKWine，致力提供多款優質商品。當中王牌產品MclVOR麥皇蘇格蘭威士忌，有2款不同年份可供選擇，餘味悠長而辛辣，帶有淡淡的奶油糖味，入口先嘗到雲呢拿焦糖的芳香，口感有如拖肥般柔和，慢慢滲出淡淡的煙薰味。今年更加入一款單一麥芽格蘭度蘇格蘭威士忌700ml，味道細緻，口感更加悠長。而中國酒方面，女兒紅入口香甜，特別適合搭配盆菜及海鮮拼盤，佳節送禮自用皆宜。各式酒品除各零售商舖有售外，FPHKWine亦提供網購服務，歡迎到Facebook、Instagram及網站查詢選購。
華記永昌
上乘台灣麻豆文旦早鳥優惠
台灣水果一向深受港人喜愛，愛文芒、芭樂、葡萄及天桃，而中秋佳節吃「麻豆文旦」就最合時宜。「文旦」即港人認識的「碌柚」，體形雖然比中國及泰國品種細，但肉質更潔白清甜，味道遠勝泰國或中國的碌柚。台灣文旦昔日貴為「皇家御用貢品」，分5個等級，最基本的區分是以樹齡來作準則，要以40年的老欉出產才屬頂級。而今年華記永昌一如既往引入最高等級，具有40年樹齡以上的老欉文旦到港，即日起至2021年9月14日更推出網上早鳥預售折扣優惠，一盒有7至9個，每顆約400g，總重約3kg，只需$248/盒包郵(原價$288/盒)。
Facebook：wah kee foods
銷售點：千色 Citistore / BIG BIG SHOP / 永安百貨(上環、油麻地)
網址：http://www.wahkeefoods.com