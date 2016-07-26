作為全球第二大經濟體、製造業第一大國、貨物貿易第一大國、商品消費第二大國、外資流入第二大國、外匯儲備第一大國，中國默默耕耘之餘，還加入了多個地區、國際組織，甚至提出共建「一帶一路」，協助打造區域全面經濟夥伴協定(RCEP)等，推動區域經貿發展，幫助相關國家貧困人口脫貧。在席捲全球的新冠疫情下，中國更積極研發疫苗，並已向全球一百多個國家提供逾12.5億劑疫苗，為建立全球免疫屏障作出重大貢獻。
一帶一路
中國2013年首次提出共建一帶一路，2015年發布相關框架、合作重點及合作機制。根據商務部今年8月發布的一帶一路貿易投資發展報告，截至今年6月，中國已與140個國家及32個國際組織簽署206份共建一帶一路合作文件，涵蓋互聯互通、投資、貿易、金融、科技、社會、人文、民生、海洋等範疇，而在去年全球對外直接投資按年縮水35%的背景下，中國境內投資者在一帶一路沿線的58個國家實現直接投資186.1億美元。
在一帶一路框架下建設並於2017年通車的肯尼亞「蒙巴薩—內羅畢鐵路」，就為當地大大降低港口至首都的物流成本，促進鐵路沿線小鎮繁榮，創造逾4萬個工作崗位，帶動肯尼亞經濟增長1.5個百分點。
RCEP
磋商8年，東盟10國(印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、汶萊、柬埔寨、老撾、緬甸及越南)與中國、澳洲、日本、南韓及新西蘭，去年11月正式簽署RCEP，建立全球最大自貿區。中國財政部當時表示，RCEP成員之間的關稅減讓，以立即降至零關稅及10年內降至零關稅的承諾為主，對增強各國疫後經濟恢復、促進長期繁榮發展，具有極為重要的推動作用。RCEP預計明年1月正式生效實施。
新冠疫苗
截至目前，中國已有5類技術共24款新冠疫苗進入臨床實驗階段，其中9款正進行三期臨床實驗；4款已有條件上市，2款獲世衛納入全球緊急使用清單，3款獲批國內緊急使用。國務委員兼外長王毅表示，現時已向全球提供超過12.5億劑新冠疫苗，全年將對外提供20億劑，並會在向「新冠疫苗實施計劃」(COVAX)捐贈1億美元的基礎上，年內再向發展中國家無償捐贈1億劑疫苗。