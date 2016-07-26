保持足部通爽 防患灰甲真菌

在日常生活環境中和皮膚上都有包括真菌在內數以百萬計的微生物存在，當天氣炎熱及潮濕就更適合真菌生長及繁殖，真菌會乘虛而入，侵害我們的皮膚、指甲，可引發灰甲(甲癬)等不同皮膚及手足癬病。真菌具有傳染性，如果家人患灰甲，一定要做好防禦措施，以免在家庭中傳播影響全家健康。
灰甲是真菌感染的結果並與足癬(香港腳)息息相關。感染香港腳的時間愈長，真菌侵襲指甲的機會也愈高，家庭成員若患有灰甲或足癬，可能因共穿拖鞋、共用毛巾或家中環境相互傳染。
指甲可分為甲床、甲板及甲基質，主要功能是保護指頭末端，免受碰撞而造成皮膚破損。甲癬是由三種真菌感染指/趾甲而引致，最常見的是癬菌，其他是酵母菌及黴菌。
灰甲的徵狀
健康指甲的色澤是透明、帶點粉紅色，若指甲受真菌感染，色澤、狀況變得異常。灰甲初期由指尖開始受感染及指甲邊緣變濁、變白、變黃甚而變黑褐色而且失去光澤。指甲面會漸漸變厚而成粉狀，還變得脆弱而且容易斷，並開始出現黃白斑點，最後指甲板會脫離基部或脫落。
正視灰甲問題
灰甲會造成外觀不雅，大多數患者都不感痛癢，因此部分患者缺乏治療的動力。在愛護及顧及家人的角度，患者應積極正視及解決灰甲問題。
有患者相信拔除灰指甲，病就會好，真菌就可即時剷除，其實這觀念是不太正確。因指/趾甲真菌可匿藏於指甲下的甲床位置而非只是指甲板，因此拔除後新長的指甲仍是灰甲，也含有真菌。
如何預防灰甲
從個人衛生及生活習慣開始，有助預防灰甲：
•穿著合適人尺寸的鞋及棉質透氣襪並每天更換及清洗
•不要與他人共用鞋襪
•避免穿著合成材料製造的鞋，如人造皮
•保持指甲清潔及乾爽，並定期適當地修剪
•在游泳池、公衆沐浴間及更衣室應穿著拖鞋/涼鞋，避免赤腳走動
•在潮濕的地方清潔時要戴上手套
•定期洗手，尤其在接觸受感染的指/趾甲後
•在美容院修甲時，確保工具已徹底清洗及消毒
•不應與他人共用修甲工具及指甲油
•避免指甲有外傷，或頻繁使用去光水、指甲油等可能有損指甲健康的物品
治療期
治療灰甲需有耐心及持之以恆，不要中途停止，否則不會痊愈。手指灰甲治療時間約六至八個月，腳趾甲約八至十二個月，就是要讓健康的指甲重新長出，把受感染的指甲往外推直到整塊新指甲生長過來，才是真正痊愈。治療時間需視乎患者指甲生長速度，各人有所不同。
指甲面漸漸變厚而成粉狀，脆弱而且容易斷，並開始出現黃白斑點，最後指甲板會脫離基部或脫落。
感染灰甲高危一族
1. 中年至長者及免疫力較弱人士。
2. 因工作需要經常接觸水，如飲食業、汽車美容、清潔及髮型屋等，而家庭主婦也較容易感染灰甲真菌。
3. 足部容易出汗並長時間穿上不透氣襪子及鞋或因工作須長期穿著靴子，如運動員或紀律部隊等。
4. 身體其他部位有真菌感染，可以擴散至指甲而患上灰甲。很多患者都是由足癬(香港腳)而受感染。