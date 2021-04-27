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保良局莊啟程預科書院 培養學生正面價值觀
22 分前
保良局莊啟程預科書院 培養學生正面價值觀
保良局莊啟程預科書院於1991年創立，給學生提供完備的預科教學課程；時代遞嬗，書院配合教育改革，於2012/13學年全面轉型為一所高中書院。書院奮力建立一個優質的學與教氛圍，給學生提供一個良好學業與智育的發展空間。書院除了重視提升學生兩文三語及明辨思維能力，還強調學生需要與時並進掌握運用資訊科技的能力，所以在課程設計與教學活動上都提供不少嶄新項目，學生可以透過在課堂內與課室外的參與學習，擴闊視野，積累涵養，奠定鞏固基礎。
書院近年發展「正向價值教育」，培養學生正面價值觀，積極面向在生活上、學業上及日後在職場上的各樣挑戰，實踐校歌歌辭「Youths of courage， Youths of daring，Full of perseverance and will，Spirits are always in progress，Hearts to conquer every ill」的精神。書院教師專業，在訓輔德育與個人成長、升學及生涯規劃、課外活動與共通能力發展等範疇，都安排多項適切活動或提供個人輔導，務求讓學生可以健康成長，感恩知德，行善助人，發掘潛能，追求理想，服務社群。書院尤其重視關愛，一直沿用導師制，師生比例減少，導師照顧學生自會更全面，關係更密切，感情更深厚。
書院提供教育服務30年，持守「愛、敬、勤、誠」的校訓，提供全人教育，以學生為本的教育理念，致力營造優質學習環境，培養學生多元發展，裝備他們升學進修，發展專業，恩澤社群。
地址：九龍大角咀柳樹街12號
電話：2390 5010
電郵：info@sfc-plk.edu.hk
網址：www.sfc-plk.edu.hk
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/保良局莊啟程預科書院-培養學生正面價值觀-272356