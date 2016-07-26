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先施多重優惠折上折 高達$500現金禮券回贈
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先施多重優惠折上折 高達$500現金禮券回贈
還在想第二期消費券花在哪才好？不如來先施百貨瘋狂掃貨啦！即日至11月4日期間，先施百貨將會舉行「瘋狂大減價」優惠，店內大量精選貨品包羅萬有，包括最新2021秋冬服飾、鞋履、手袋、廚具、家電及床上用品等，以低至2折發售！優惠期間內，指定貨品更享有折上折優惠。買滿指定金額亦會送出現金券，最高可達$500。
優惠期間，先施百貨每周都會推出限時勁減優惠。多個著名戶外品牌如Columbia及Timberland等服飾及鞋履以低至6折發售；運動品牌REEBOK精選男女裝運動鞋激減至$179，不論是休閒穿著，還是日常訓練都可找到合適的；另外亦有多款時尚秋冬女裝服飾、鞋履以優惠價發售。家品方面，體積細小的樂聲牌多士焗爐只需$299，適合蝸居之餘價格亦十分親民；日本製造TAKEHARA 28厘米深炒鍋只售$199，絕對係廚房必備神器；床上用品品牌CASABLANCA驅蚊抗菌冷氣被兩張只需$399！上至時尚服飾，下至床品家電，無論裝身定醫肚，先施百貨，一應俱全。
指定期間折上折兼有滿額回贈
即日至11月4日期間，指定貨品特價後可再享折上折優惠，只要親臨先施門市購買指定女士鞋履及手袋可享2件再9折、3件再8折！指定戶外服飾鞋履滿$700再9折，滿$1,200再85折！購物滿指定金額可獲現金禮券回贈，最高可達$500現金禮券回贈，配合指定消費券付款方式，消費每滿$1,000再享額外$20現金券回贈，買得愈多，回贈愈多。作為精明消費者嘅大家，絕對唔可以錯過！
查詢：https://www.sincere.com.hk/department/
先施多重優惠折上折 高達$500現金禮券回贈
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/先施多重優惠折上折-高達500現金禮券回贈-287913