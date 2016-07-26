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全港首創簡栢IoT智能煤氣煮食爐 1app智能操控熄火隨你控制
28 分前
全港首創簡栢IoT智能煤氣煮食爐 1app智能操控熄火隨你控制
防疫新常態造就了不少「一家之煮」，大廚們想為廚房升級，不妨利用第二期消費券，購入各類廚具心頭好。煤氣公司近日推出全港首創升級版智能防乾燒煮食爐——簡栢HZB62GPN。全新爐具在現有的防乾燒安全功能之上，結合全新手機應用程式，讓用戶隨時隨地監察爐具使用情況及遙距關火，帶來全新智能煮食體驗，進一步提升家居安全，更盡情地享受明火入廚之樂！
簡柏IoT智能防乾燒嵌入式平面爐內置藍芽，配合「煤氣智慧爐具」手機應用程式便可隨時隨地輕鬆監察爐具的使用狀態，體驗全新五大功能。
1.遙距緊急熄火
為防止外出前忘記熄火而引起的意外，用戶可透過應用程式遙距關閉爐具。應用程式上更會顯示實時使用情況，無論身處何地均可隨時查看，提升家居安全。
2.智能時間掣
利用「設定時間」鍵，用家可預設爐具關火時間，更可設置「分段提醒」及輸入提醒內容，方便烹調不同燉煮菜式，輕輕鬆鬆減輕下廚長時間睇火的重擔。
3.爐具使用中提示
都市人生活繁忙，有時老人家亦會出現健忘的情況，有見及此，爐具開火後每使用30分鐘將會向用戶發出提醒直至關上按鈕，有效預防因處理各樣瑣碎事務而忘記熄火的家居意外。
4.親友共同監察功能
用家可以將控制權授予訪客賬戶，家中成員或親友就可實時遙距監測爐具的使用情況及控制關火，從此入廚安全又放心。
5.故障提醒
即時通知爐具故障資訊，並可直接於程式內預約維修，更快捷方便地享受煤氣公司售後服務，確保後顧無憂。
查詢：2232 1000
網址：http://www.towngasappliance.com
全港首創簡栢IoT智能煤氣煮食爐 1app智能操控熄火隨你控制
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/全港首創簡栢iot智能煤氣煮食爐-1app智能操控熄火隨你控制-287906