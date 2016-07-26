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公大易名香港都會大學 為各行業培育人才
1 小時前
公大易名香港都會大學 為各行業培育人才
香港公開大學(公大)一直為各行業培育人才。經過三十多年耕耘，公大已由只提供遙距課程的學院，發展成為多元化及全面的綜合型大學，更是全港最具規模的自資院校，畢業生人數超過130,000人。
香港公開大學賽馬會健康護理學院於今年初正式落成啟用，加強公大在推動護理及健康課程方面的能力，為大學整體校園面積增加了34%，學院坐落公大何文田正校對面的常盛街，樓高13層，總建築面積為18,680平方米。採用現代建築風格設計，並加入大量綠化元素，融入附近社區環境，為校園添上朝氣活力新面貌。
立法會已通過公大改名為香港都會大學，將於今年9月1日生效，可進一步加強全日制綜合型大學的角色，可帶來更優質學習環境、教學質素及課程設計，同時提升研究水平。
公大將於2021/22學年開辦50個本科生課程，包括35個自資課程及15個指定專業/界別課程資助計劃(SSSDP)課程，進一步豐富課程的選擇。自資課程中4個為新開辦課程，分別是電腦科學榮譽理學士、網路及電腦安全榮譽理學士、屋宇設備工程及可持續發展榮譽工學士，及土木及環境工程榮譽工學士。而物理治療學榮譽理學士、食品測試科學榮譽理學士，及數據科學及人工智能榮譽理學士三個課程將納入SSSDP計劃中，減輕學生的學費負擔。
所有修讀公大自資本科生課程的學生均可申請政府提供的免入息審查資助，合資格學生於2021/22學年可獲港幣32,100元的學費資助。入讀「指定專業／界別課程資助計劃」(SSSDP)相關課程的學生於本學年最高可獲資助港幣44,100元(非以實驗為本課程)或港幣76,800元(實驗為本課程)。
•查詢：2711 2100
•網址：https://admission.ouhk.edu.hk/tc/
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/公大易名香港都會大學-為各行業培育人才-280057