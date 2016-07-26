公大4新課程新學年開課 增添3課程納入SSSDP

作為香港高等教育普及歷程的重要一員，香港公開大學（下稱公大）一直與時並進，開拓升學新途，為社會各行各業培育所需人才。經過短短30多年的耕耘，公大已經由一所只提供遙距課程的學院，發展成為一所多元化及全面的綜合型大學。現時是全港最具規模的自資院校，畢業生人數超過13萬人。
公大將於2021/22學年開辦50個本科生課程，包括35個自資課程及15個指定專業/ 界別課程資助計劃（SSSDP）課程， 進一步豐富課程的選擇。自資課程中，4個為新開辦的課程，分別是電腦科學榮譽理學士、網路及電腦安全榮譽理學士、屋宇設備工程及可持續發展榮譽工學士，及土木及環境工程榮譽工學士。而物理治療學榮譽理學士、食品測試科學榮譽理學士，及數據科學及人工智能榮譽理學士三個課程將會納入SSSDP計劃中，大大減輕學生的學費負擔。
此外，所有修讀公大自資本科生課程的學生均可申請政府提供的免入息審查資助，每名合資格的學生於2021/22學年可獲港幣32,100元的學費資助。而入讀「指定專業／界別課程資助計劃」 (SSSDP) 相關課程的學生於本學年每年最高可獲資助港幣44,100元（非以實驗為本課程）或港幣76,800元（實驗為本課程）。
賽馬會健康護理學院
培訓更多醫護人才
公大賽馬會健康護理學院於亦於今年初正式落成啟用，加強公大在推動護理及健康課程方面的能力，亦為大學整體校園的面積增加了34%，公大賽馬會健康護理學院坐落於公大何文田正校園對面的常盛街，樓高13層，總建築面積為18,680平方米。大樓採用了現代建築風格的設計，並加入大量的綠化元素，融入附近的社區環境，更為校園添上充滿朝氣活力的新面貌。
公開大學改名「香港都會大學」
立法會已通過公大改名為香港都會大學，新校名將於今年9月1 日生效。大學可進一步加強全日制綜合型大學的角色，為本地學生帶來更優質的學習環境、教學質素及課程設計，同時提升研究水平。
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