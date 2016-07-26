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名牌家電三折開倉 全屋家電大升級
28 分前
名牌家電三折開倉 全屋家電大升級
消費券到手，想以至抵價幫全屋家電大升級，難道要走勻全港九格價？歐美名廠家電總代理CANDY & White-Westinghouse現正舉行超抵價名牌家電開倉特賣場，即日起至10月10日，大量精選名牌家電以低至三折起發售，家電種類選擇繁多，全面照顧大眾需求。
對生活有要求的，空閒時總想喝杯咖啡；為人熱情的總會宴請親朋好友，又少不了紅白酒，甚至親自下廚。特賣場準備了酒櫃、嵌入式焗爐、抽油煙機、洗碗碟機、咖啡機等一系列品味家電，當中抽油煙機減至$880起，一家之「煮」無需再怕廚房油煙，可以盡情享受下廚樂。此外，特賣場亦有冷氣機、雪櫃、洗衣機、抽濕機、空氣清新機、煮食爐具等家庭電器，切合家庭日常需要。指定型號雪櫃以優惠價$880發售；洗衣機、冷氣機減至$1280起！
開倉詳情
日期：即日起至10月10日(星期日)
時間：上午十時至下午七時半；星期日由上午十時至下午六時
地址：葵涌健全街3號嘉里温控貨倉(I) 16樓A座
查詢：2406 8663
網址：www.westwing.com.hk
名牌家電三折開倉 全屋家電大升級
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/名牌家電三折開倉-全屋家電大升級-287900