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味珍味大推日台美食展優惠 將日本家鄉味帶返屋企
1 小時前
味珍味大推日台美食展優惠 將日本家鄉味帶返屋企
來到美食展，終於可以再嚐日本瘋狂購物的滋味。味珍味今年再次將多款日式食品帶到美食展，並且推出多項限定優惠！由日本師傅主理的拉麵一族拉麵及溏心蛋，獨家會場套裝只需$120，再加送大滿足拉麵碗；今年全新推出的UCC膠囊咖啡GrandCrü，買滿$300就送膠囊咖啡架；喜歡下廚的就要留意佐賀縣產有田雞，採用日本國產生雞肉，而且無添加激素，買滿$100就送炸雞粉，在家複製日本炸雞無難度；亦唔少得以飛機空運來港的伊都物語乳酪飲品，$100兩支，一飲即解思鄉愁！
味珍味亦準備了大量日本和台灣新鮮直送的水果，鮮甜多汁的青森蜜瓜、充滿花香的香印提子、有「葡萄之王」美譽的巨峰提子，均以會場優惠價格發售。台灣方面就有不同種類的地瓜，台灣芭樂及火龍果；想再品嘗到台灣古早味，還可入手仙草乾同愛玉籽，自製台式地道風味！
味珍味
攤位號碼1B-D02
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/味珍味大推日台美食展優惠-將日本家鄉味帶返屋企-280033