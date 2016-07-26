品牌選舉 疫市創出路

發揚堅毅精神 提升品牌競爭力
受疫情影響，全球經濟備受打擊；因要減低新型冠狀病毒傳播風險，各地政府紛紛採取封關等限制性措施，令多個行業經營困難。難得企業在艱難的環境下，仍致力推動本地品牌，力求於疫市下打開新出路。香港品牌發展局與香港中華廠商聯合會繼續舉辦「香港名牌選舉」、「香港服務名牌選舉」、「香港新星品牌選舉」和「香港新星服務品牌選舉」，以嘉許本地創辦的傑出品牌，希望這些香港原創品牌不但在逆境自強，而且能繼續透過嶄新渠道開拓海外市場，推動香港成為名牌薈萃之都。
嘉許傑出產品
弘揚優質服務 打造本地名牌
「香港名牌選舉」及「香港服務名牌選舉」供香港原創品牌參選；有關品牌須於香港創立，或與香港有密切聯繫。通過初賽及決賽(包括評審團面試及「工展會」會場投票)評審並獲領先成績的品牌，將可獲頒「香港名牌」或「香港服務名牌」獎項。往年曾獲獎項的「重賽品牌」，如果重新參賽，成績表現突出者則可獲嘉許為「香港卓越名牌」或「香港卓越服務名牌」。
為表彰在品牌創建方面作出持續努力並取得傑出成績的往屆得獎者，品牌局亦設立「香港名牌十年成就獎」及「香港服務名牌十年成就獎」。有關榮譽獎項的候選品牌必須已獲頒「香港卓越名牌」或「香港卓越服務名牌」，並擁有「香港名牌」或「香港服務名牌」稱號的歷史不少於十年(包括得獎當年)。
支持新晉品牌 堅持創意優質
「香港新星品牌選舉」及「香港新星服務品牌選舉」旨在表彰香港公司創立的新興品牌，激勵業界銳意進取，透過創建品牌提升香港產品和服務的附加價值及競爭能力。於香港創立及註冊(或能提供足夠的文件證明原創地位和產權)、創立時間少於八年的新晉產品或服務品牌，則可參加「香港新星品牌選舉」或「香港新星服務品牌選舉」。成功通過審核的得獎品牌可於兩年內使用「香港新星品牌標誌」以推廣有關品牌和公司的整體形象(必須註明獎項全名及得獎年份)。
表揚業界楷模
嘉許傑出品牌領袖
「香港傑出品牌領袖獎」於2019年創立，表彰積極投身品牌創建工作並取得卓越成就、對香港品牌發展作出重大貢獻的香港企業家，為業界樹立典範，弘揚香港的品牌文化。「香港傑出品牌領袖獎」的得獎名額通常為每年一個；得獎者必須為一個香港品牌的掌舵人，對該品牌發展有重大影響，並且已參與該品牌之經營管理至少達十年。相關品牌須已獲「香港名牌十年成就獎」或「香港服務名牌十年成就獎」，以及持有有效之「香港名牌標識計劃」准許證。得獎者經主辦機構批准，可將「香港傑出品牌領袖獎」的專用標誌用於推廣個人形象以及其品牌和公司的整體形象。
「品牌選舉」為一年一度的盛事，更是本地品牌檢驗成果，調整營銷策略，提高品牌知名度的機會。2021年「品牌選舉」將於7月份啟動，有意參賽的本地品牌，可瀏覽：www.hkbrand.org，或聯絡香港品牌發展局秘書處(電話︰2542 8634；電子郵件︰info@hkbrand.org)。