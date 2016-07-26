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回歸「送大禮」 支持本港金融經濟發展
8 小時前
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回歸「送大禮」 支持本港金融經濟發展
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香港自1997年回歸以來，中央對本港金融及經濟的支持持續，「送大禮」可追溯至2003年，當年因應沙士(SARS)疫情肆虐，衝擊各行各業，中央與本港推出更緊密經貿關係安排(CEPA)協議，便利中港貿易發展，同時引入「個人遊」，放寬內地居民來港旅行限制，帶動旅遊業、酒店業、零售業等。自此，中港經濟活動亦漸行漸近，互聯互通，除推出惠港政策外，在重要區域發展方略出台時香港亦被納入其中，期間推出包括合資格境內機構投資者(QDII)、滬深港通、債券通，以及銳意將香港發展成為人民幣離岸中心等政策。

中央對港的支持，更多地體現於金融政策上，並多次選擇於回歸慶典前後公布。如2004年落實人民幣清算協議，本港銀行開始提供人民幣存款及兌換服務，人民幣存款由當年約15億元人民幣，累增至今年4月底的7,820億元人民幣；2006年內地金融機構在港發行人民幣債券，輸港貨物可以人民幣結算；2007年推出QDII；2010年允許金融機構開設人民幣帳戶，以及推出人民幣計價保險、基金及股票產品；2014年推出滬港通；2016年進一步推出深港通，允許中港兩地投資者買賣規定範圍內對方交易所上市的股票，債券通則於2017年正式開通，但目前僅開通了北向通，即香港投資內地債券市場，市傳南向債券通及跨境理財通或成為今年的「大禮」。在北水南下、港股直通車等消息推動下，恒生指數於2007年10月30日創下歷史高位31,958點。去年是滬港通及深港通6周年及4周年，滬深港通北向交易及南向交易累計成交額超過40萬億元人民幣及4萬億元，期內創下多項新紀錄。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/回歸「送大禮」-支持本港金融經濟發展-273957
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