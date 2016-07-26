國安法在港落實一年 特首：令香港長治久安

2021年正值中共建黨100周年，香港回歸中國24年，《港區國安法》落實一周年。中央因關注到2019年反修例活動所引發的問題，以及由此暴露出的國家安全短板，終於落實《港區國安法》，去年6月30日起生效。國家主席習近平強調，必須堅持愛國者治港，才能確保一國兩制行穩致遠。特首林鄭月娥早前強調，不會讓這條重要的法律形同虛設，必須認真嚴肅地執行，此法除了懲治，還有防範與制止，令香港可以長治久安；時任保安局長李家超亦認為，落實此法的效果立竿見影，社會已大致回復正常。
港府因「陳同佳殺人案」，特首林鄭月娥於2019年推動修訂《逃犯條例》，惟社會就此發起多次遊行集會抗議修例，以及爆發多宗警民衝突；至七一回歸紀念日更有示威者闖入立法會，以及衍生多次有別過往的暴力衝突示威活動，最終催生了《港區國安法》。人民網2020年5月22日、審議《港區國安法》前發表評論，指香港回歸二十多年，仍未就維護國家安全的《基本法》23條立法，「成為維護國家安全的短板」，2019年的反修例運動「嚴重威脅到一國兩制在香港的實踐和香港的繁榮穩定」。
習近平肯定港府止暴制亂
全國人大常委會委員長栗戰書於去年5月25日指，審議有關香港維護國安的報告後，決定修例立法以堅持和完善一國兩制，維護國家主權、安全、發展利益，確保本港長期繁榮穩定。同年6月30日早上，人大常委表決通過《港區國安法》，並將之加入《基本法》附件三，港府於當晚就將《港區國安法》刊憲實施。多個香港政黨、組織隨即宣布解散或停止在本港的運作。
習近平於今年1月底聽取林鄭月娥述職，肯定林鄭帶領港府依法止暴制亂，「努力推動香港重回正軌」。他強調，香港由亂至治的重大轉折，反映只有做到愛國者治港，中央對香港的全面管治權才能得到有效落實，香港才能實現長治久安，「並為實現中華民族偉大復興創造了自己的貢獻」。
港區國安法落實執行
自2003年起舉辦多年的七一遊行，雖然去年因警方反對而停辦，但當日有大量市民於銅鑼灣、灣仔多處遊行示威。警方首次派出國安處警察執勤，以及展示「紫旗」警告部分示威者的行為或涉違《港區國安法》，當日最少拘捕370人，當中10人涉違《港區國安法》，包括將「光時」標語插在電單車，其後被警制服的首宗被控涉違港區國安法的「唐英傑案」。另外，警方國安處今年初，以涉違《港區國安法》拘捕涉泛民主派「35+初選」的55人，並於2月底起訴當中47人「串謀顛覆國家政權」。
境外危害國安同屬違法
《港區國安法》列明，不論是否香港人，身處本港或境外，同樣受此法律規管。警方於去年7月31日通緝前香港眾志創黨主席羅冠聰、本土民主前線前召集人黃台仰、香港民主委員會行政總監朱牧民(美籍)等6人，指各人分別涉嫌煽動分裂國家、勾結外國或境外勢力危害國家安全。至去年底通緝名單增至約30人，包括立法會前議員許智峯、香港民族陣綫前發言人梁頌恆、《學苑》前總編輯梁繼平等。
同年8月10日，警方國安處首次動員數以百計警察封鎖搜查壹傳媒大樓，以涉違《港區國安法》拘捕創辦人黎智英、集團行政總裁張劍虹等5名高層，行動檢走最少30個證物箱；至今年6月17日，警方國安處再度大搜查大樓，拘捕集團營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏等5名高層，凍結1,800萬資金。壹傳媒旗下《蘋果日報》、《壹週刊》及《飲食男女》於同月24日停運。
李家超：國安風險大減
《蘋果日報》停運後，引起社會及國際極大關注迴響。林鄭月娥稱，執法行動並非打擊新聞自由，強調要處理的是涉嫌危害國家安全行為，不會因為有「傳媒機構」作擋箭牌，便可免於法律的懲處，強調在維護國家安全的同時，亦會維護香港市民依法享有的自由。
李家超升任為政務司長前接受傳媒專訪，指《港區國安法》實施一年，運作暢順，國家安全風險不似過往嚴峻，稱很多港獨、黑暴等的活躍分子已不再於本港出現，現時主要防範軟性宣傳及滲透，例如透過媒體、藝術、戲劇等，宣揚港獨與危害國家安全的訊息。李認為，香港人國安意識薄弱，未來會將國安法教育推廣至全港市民。