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夜間佩戴OK鏡 EyeCare矯正近視散光 減慢加深速度？OK！
8 小時前
夜間佩戴OK鏡 EyeCare矯正近視散光 減慢加深速度？OK！
眼睛是靈魂之窗，不過在香港，近視卻是常見問題，在12歲的學童中，竟有約62%患有近視。臨近開學，小朋友閱讀，使用電子產品時間或會大增，如患有近視，卻不及早正視問題，不但不能減慢近視加深速度，更會令視力變模糊。「香港護眼」的角膜矯正術，就利用晚間時間，讓學童佩戴矯視隱形眼鏡改變角膜形狀，矯正視力。
角膜矯視術—OK鏡是夜間佩戴的隱形眼鏡，除了可矯正近視及散光，還有研究顯示可減慢青少年近視加深速度達60至90%。OK鏡以非手術矯正視力方法，以壓力慢慢改變角膜弧度，長期並定時於晚間佩戴OK鏡，日間將有清晰視覺效果，亦可預防眼軸變長，從而減慢散光，及近視加深速度達60至90%。
佩戴前，眼科視光師會評估小朋友眼睛的實際情況，判斷是否合適佩戴矯視隱形眼鏡，除了解小朋友的生活習慣及睡眠時間，亦要檢查眼睛前部如眼角膜、結膜、淚水質素等健康狀況，測試佩戴矯視鏡的可行性和適應性，以及矯形鏡在佩戴時的移動情況。
角膜矯形評估內容包括：
•了解日常睡眠時間及生活習慣
•眼淚水的情況
•眼睛前部的健康狀況
•眼角膜地形掃描
•眼角膜散光數值
•近視散光的度數
•測試佩戴矯視鏡的可行性和適應性
查詢：2346 1138
Whatsapp：6504 3201
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/夜間佩戴ok鏡-eyecare矯正近視散光-減慢加深速度？ok！-280990