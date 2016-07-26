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大地助往英澳讀營養學成註冊營養師
1 小時前
大地助往英澳讀營養學成註冊營養師
越來越多人注意健康和體態，香港對註冊營養師需求甚大，可謂供不應求。想成為註冊營養師必需修讀營養及飲食治療學課程，並有足夠時數臨床實習訓練，才可得到認可註冊營養師資格。營養學家則須於大學修讀「營養科學」或「食品及營養學」深造文憑／學士學位。
本地大學所提供註冊營養師的相關課程，甚少有足夠臨床實習訓練時數，導致畢業生只能成為營養學家。香港亦未有營養師註冊制度，很多學生須到海外（如: 英國、美國、澳洲、加拿大）修讀註冊營養師的相關課程，以取得香港衛生署及香港醫院管理局承認的專業資格。
英澳大學收生要求有別
以熱門國家澳洲為例，澳洲大學Flinders University提供4年制的營養與飲食學士學位課程，課程提供21周臨床實習並獲得澳洲營養師協會認可，學生畢業後即可申請成為註冊營養師！DSE 學生可透過5科合共22分的成績，以及IELTS 6.5 (每份試卷不低於6.0)的成績申請入學。
英國亦有不少選擇，但整體英文要求較澳洲大學高。例如University of Plymouth和Coventry University同樣要求學生的IELTS考獲最少總分7.0及細項不低於6.5。學術成績的要求卻比較容易達到，只要DSE其中3科考獲4分，則可獲取錄(視乎學位供應情況)。除了英澳以外還有其他國家或大學課程適合不同程度的學生，歡迎了解更多。
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即日起至8月15日，每日10am-10pm
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/大地助往英澳讀營養學成註冊營養師-280063