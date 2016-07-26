大新全新交稅「快應錢」 實際年利率低至1.08% 兼可玩遊戲贏大獎

一年一度稅季又來臨，不少上班族正為交稅煩惱，大新銀行推出全新交稅「快應錢」，為納稅人提供實際年利率低至1.08%的特低利率外，更可參加「大搖大賞」遊戲，有機會贏取豐富獎品。
全新交稅「快應錢」提供不同方案供選擇，申請人可選擇最高200萬元或月薪12倍借款額(以較低者為準)，長達24個月還款期。如借款100萬元以上及選擇12個月還款期，同時開立或持有大新的儲蓄或往來戶口，更可享高達1,888元現金回贈，實際年利率可低至1.21%。
不同優惠方案供納稅人選擇
申請人亦可選擇最高10萬元或稅額一倍（以較低者為準）的借款額，並以12個月還款，以及同時開立大新優易綜合理財戶口 / VIP i-Account綜合理財戶口 / 360o「易出糧」服務，其中一項服務，便可享實際年利率低至1.08%的激低稅貸利率。
由即日至2021年12月31日，成功申請交稅「快應錢」者，更可參加「大搖大賞」遊戲推廣，利用智能手機或電腦登記簡單資料，便可參與遊戲，有機會贏取包括iPhone 13 Pro Max 256GB智能手機、交稅「快應錢」全期$0利息優惠、Dyson風筒、5,000元酒店Staycation禮券、iPad mini（第六代）及BOSE無線藍牙喇叭等豐富禮品。有意申請交稅「快應錢」並參加遊戲者，可透過大新「e直通遙距貸款申請」，隨時隨地可用手機填妥資料及上載相關文件，並可即時得知數碼批核貸款額，有關申請豁免全期手續費，助上班族輕鬆解決稅務煩惱。
期望錄兩成新客增長
大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健(圖)指出，該行首次於稅貸推廣上引入數碼遊戲元素，加上極具競爭力的稅貸利率，期望可吸引更多新客戶選用交稅「快應錢」，他並笑指預期稅貸新客戶可望「再下兩成」。
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