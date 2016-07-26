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奇華╳LINE FRIENDS推月餅福袋 美食展會場限定優惠發售 陪你歡度中秋
1 小時前
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美食家電家品博覽特輯美食博覽2021
奇華╳LINE FRIENDS推月餅福袋 美食展會場限定優惠發售 陪你歡度中秋
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月餅福袋於美食博覽現場以限定價$160發售，現場亦接受電子消費券，支援AlipayHK、WeChat Pay HK、八達通及TAP&GO四款支付工具。
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奇華福袋一套6件，包括6件中西餅食，及設計精美的奇華環保袋，原價$185，美食博覽限定優惠只需$100。

香港手信-奇華餅家出品一直也是信心之選，今年奇華餅家和LINE FRIENDS聯乘，在8月12日至16日舉行的美食博覽2021送上兩款限定福袋，及大量驚喜優惠。LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY奶皇月餅福袋除了內含LINE FRIENDS造型奶皇月餅，還有各款精美禮品，讓可愛的BROWN & FRIENDS和奇華滋味陪伴各位歡度中秋。

 兩款聯乘福袋內容物豐富，奶皇月餅外層金黃鬆化、散發濃郁牛奶芳香；禮品包括環保袋、防UV雨傘及冰感毛巾，設計實用精美！禮袋每日每款限量100套，除經典蛋黃奶皇口味，奇華亦推出另外四款口味，包括朱古力奶皇、伯爵茶奶皇、士多啤梨乳酪奶皇，及朱古力味香橙乳酪奶皇。於美食博覽期間，奇華亦準備了每日新鮮運到的奶皇月餅，顧客只需要憑會場優惠券便可以$35購買奶皇月餅(兩個裝)一盒，每盒包括蛋黃奶皇月餅及朱古力奶皇月餅各一個，或蛋黃奶皇月餅及伯爵茶奶皇月餅各一個。

奇華餅家攤位號碼1D-D02

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/奇華╳line-friends推月餅福袋-美食展會場限定優惠發售-陪你歡度中秋-280025
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