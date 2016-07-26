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守護孩子眼睛健康 98%專業視光師推薦 HOYA MiYOSMART兒童近視控制鏡片
8 小時前
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守護孩子眼睛健康 98%專業視光師推薦 HOYA MiYOSMART兒童近視控制鏡片
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香港屬學童近視比率最高地區之一，家長應帶子女每年進行視力檢查，如發現子女因近視而影響日常生活，便應為他們配眼鏡。(互聯網圖片)

新學期將至，一連串長時間用眼活動接踵而來，除了父母遺傳等內在因素影響，學童亦難以避免有患上近視的風險，只要父母在孩子患上近視初期加以控制，或可減慢近視加深速度。HOYA的MiYOSMART兒童近視控制鏡片以D.I.M.S.技術，持續控制眼球生長。HOYA及香港理工大學於臨床試驗中，更證實佩戴控制鏡片的學童近視加深速度平均減慢了60%。
 

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MiYOSMART的D.I.M.S.技術是利用「多區正向光學離焦」眼鏡鏡片，鏡片中心的是正常近視度數鏡片，中心外圍的蜂窩設計可產生離焦效果，減慢近視加深的速度。

當父母發現孩子患有近視，而沒有及時進行視力管理，孩子不但有機會視力變差，亦有可能增加患上眼疾的風險。MiYOSMART兒童近視控制鏡片由HOYA及香港理工大學共同研發，採用非入侵法的D.I.M.S.技術，能令佩戴的學童有清晰穩定的視力同時控制近視。鏡片中心的「中心光學區」可矯正患者視力；中心外圍的「近視離焦區」有蜂窩設計，能在視網膜前方產生近視離焦效果，令學童在任何距離下，都可在眼內形成近視離焦，減慢近視加深的速度。根據一項業界對兒童近視控制方案的市場調查，MiYOSMART更成為98%專業視光師的首選。

網址：https://bit.ly/3k77WOY
 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/守護孩子眼睛健康-98專業視光師推薦-hoya-miyosmart兒童近視控制鏡片-280991
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