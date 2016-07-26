完善選舉制度 落實愛國者治港

中央政府除於去年表決通過《港區國安法》，亦於今年3月通過《完善香港選舉制度》，修訂本港特首、選委會及立法會的產生辦法，全面落實「愛國者治港」基本原則，堅持和完善「一國兩制」制度體制，以確保香港長治久安和長期繁榮穩定；修訂亦為香港97回歸以來，本港選舉制度及立法會組成上最大幅度的變革。
過去多年，特區政府及建制派經常指責「議會拉布」阻礙立法會運作，而2019年一條《逃犯條例》修訂草案，立法會的法案委員會更「鬧雙胞」，港府最終透過內會取消法案委員會，議案罕有直上大會恢復二讀；翌年，時任立法會議員郭榮鏗因主持內會主席選舉程序約6個月，仍未選出正副主席，被港澳辦及中聯辦分別點名譴責，批評其行為屬「惡意拉布」、「政治攬炒」，嚴重干擾立法會內部的正常運作，影響立法會履行《基本法》規定立法機關的憲制責任，「損害了香港社會整體的良性運行」。
全國人大今年3月11日近乎全票通過《完善香港選舉制度》決議，港澳辦常務副主任張曉明於同月15日來港，一連三日主持座談會，就決議聽取香港各界、約千人意見。人大常委及後於同月30日，全票通過修訂《基本法》附件一、二，即修訂香港特首及立法會的產生辦法，以全面落實愛國者治港。
選舉制度修例重點
人大常委通過的《基本法》附件一、二修訂案實施後，即「政改五部曲」將不再存在，有需要修改時由人大常委適當聽取香港社會意見後主理。通過修訂後的立法會，新增40席特首選委會代表；功能組別減5席，至30席；地區直選由35席削減至20席，即由原來佔議席一半跌至僅約兩成。地區直選的選區，將由5區改為10區，由雙議席單票制選出當區得票最多的2名候選人，取替沿用多屆的比例代表制。選委會代表及功能組別的參選人，須取得10至20名選民提名；至於地區直選參選人則須取得當區100至200個選民提名，3個界別另均須同時取得選委會5個界別，各2至4名選委提名。
將於明年3月舉行的特首選舉，則由來自五大界別組成的選委會(見表)選出。每名特首參選人，須於各界別最少取得15名、合共最少188名選委提名，而每名選委只可提名一次，最後在投票中取得過半支持的候選人當選特首。選委會新設召集人制度，負責必要時召集選委會會議，辦理有關事宜；總召集人在五大界別再指定若干名召集人，總召集人須由擔任國家領導職務的選委出任，現時符合資格的為政協副主席董建華及梁振英。據了解，若多輪投票仍未選出特首，召集人須開會處理。
特首、選委會、立法會三級選舉參選人均須通過資格審查委員會的審查，國家安全委員會將根據警方國安處針對參選人是否擁護《基本法》、效忠香港的審查，向資審會提交審查意見書，資審會作出資格確認後，其決定不得提起訴訟，即不能提選舉呈請上訴。
栗戰書：提高香港治理效能
全國人大常委會委員長栗戰書在通過決議當日強調，完善香港選舉制度，有效貫徹「愛國者治港」，中央政府有效落實對港的全面管治權，本港的治理效能「將顯著提高」。港府於今年4月13日就修例刊憲，並於5月27日在立法會三讀通過，對比過往審議重大法案的時間，此次由恢復二讀到通過僅用2日時間，法案委員會也僅開了12次會議。特首林鄭月娥早前指，中央政府果斷出手，落實《港區國安法》與《完善香港選舉制度》後，讓香港撥亂反正「重回正軌」，有助提升管治效能，讓港府聚焦經濟民生，改善市民生活，促進香港長期繁榮穩定。