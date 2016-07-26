宏恩「社工學位課程」 認受性高出路理想

宏恩基督教學院於2015年開辦「社會工作榮譽學士課程」(Bachelor of Social Work (Honours) Programme)，旨在栽培有志投身社會工作及服務人群的學生。課程早已通過評審，提供全面專業社工培訓，由於認受性高，畢業生出路理想，符合資格之應屆中六畢業生更可申請獎學金，有機會無須繳交學費完成四年課程，課程將於9月開課。
全面專業社工培訓
課程提供全面的專業培訓，透過課堂、參觀、實習、研究等方式，裝備學生成為專業社會工作從業員，協助有需要的服務使用者。學生需按社會工作者註冊局要求完成最少兩次分別400小時的實習，學院會安排實習前準備和工作坊等相關活動 (100小時) ，幫助學生掌握實習時所需的知識和技能，學院按學生的志向安排實習機構，當中亦包括海外實習機會。
此外，學院也會安排學生參觀不同類型的機構、參與研究及社區服務等活動，將理論與實務結合，了解社會各階層的需要，學以致用。除了栽培學生成為專業社工外，課程更著重基督教信仰的價值培育，期望學生成為「僕人領袖」，實踐「CHRIST」 價值：承擔 (Commitment) 、謙卑 (Humility) 、堅毅 (Resilience) 、誠信 (Integrity) 、服侍 (Service) 及團隊合作 (Teamwork) ，應用在社會工作範疇上。
課程認受性高 畢業生出路理想
課程早獲香港學術及職業資歷評審局和社會工作者註冊局審批認可，畢業生能成為註冊社會工作者，可於社會福利署或社福機構服務，擔任助理社會工作主任 (ASWO) 或相等職位。過去兩屆畢業生的入職情況理想，反映同學的能力已獲得社會認同。根據學院於2019-20年度畢業生升學及就業調查統計資料顯示，月薪達港幣20,000元或以上的全職受僱畢業生佔80%，而當中「社會工作榮譽學士課程」畢業生佔75%。
中原慈善基金宏恩獎學金
報讀此課程之應屆中六畢業生，於香港中學文憑試 (HKDSE) 成績考獲「3322」或以上，並獲中學校長或教會牧者推薦，即可申請「中原慈善基金宏恩獎學金」。連同政府免入息審查資助計劃 (NMTSS) ，成功申請人士首年無須繳交學費，其後有條件按年續領獎學金。
課程查詢：5804 4143 網址：www.gcc.edu.hk