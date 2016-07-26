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嶺南LIFE副學士及高級文憑 理論實踐並重 成就升學就業夢
3 小時前
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嶺南LIFE副學士及高級文憑 理論實踐並重 成就升學就業夢

嶺南大學持續進修學院(LIFE)2021/22學年開辦21項自資副學士及高級文憑課程，涵蓋人文學科、商學及社會科學，學術知識與專業技巧並重，成就學生升學及就業夢。LIFE緊貼社會及市場需要，新學年增設全港第一個關於風險及保險管理的副學位課程—「商學(風險及保險管理)副學士」課程。同學修畢課程後，可銜接升讀嶺南大學工商管理(榮譽)– 風險及保險管理學士學位課程，或投身銀行及保險業工作。LIFE大部分課程提供實習或訓練機會，並舉辦研討會及參觀活動，讓學生全面了解行業實際運作，確立職涯方向。

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LIFE秉承嶺南大學傳統，重視學生全人發展，師生關係融洽；學院設於嶺南大學本部，同學可享受大學校園生活，享用完善的學習及康樂設施。LIFE亦定期舉辦海外交流及服務學習團，讓同學透過外地考察和義工服務等擴闊眼界、體驗和了解不同生活及文化，並設有多個獎學金鼓勵同學積極學習。
 

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*將視乎2019新型冠狀病毒疫情的發展情況或其他未能預料的因素而作出調整，詳情請留意學院網站的最新消息及公布。

課程查詢
電話：2616 8274
電郵：life@LN.edu.hk
WhatsApp：6226 8082
Facebook：Lingnan LIFE
Instagram：Lingnan LIFE
網址：life.LN.edu.hk

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/嶺南life副學士及高級文憑-理論實踐並重-成就升學就業夢-276781
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