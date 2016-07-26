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嶺大公共及智慧管理課程 培育公共行政管理人才
1 小時前
嶺大公共及智慧管理課程 培育公共行政管理人才
公共政策對社會發展及民生影響深遠，制定政策時必須考慮周詳，權衡輕重。大數據分析和研究有助解構社會問題及了解市民所需，從而制定合適的政策及公共服務。
嶺南大學推出兩年兼讀制「社會科學(榮譽)學士—公共及智慧管理課程」，旨在培育通曉公共行政及管理知識，同時懂得靈活運用科技與大數據的人才。嶺南大學副校長莫家豪教授表示，課程由嶺大政策研究院和政治學系合辦，從香港以至國際層面出發，探討公共管理、政策制定及數據分析，跨學科教師團隊會在不同專業領域啟發學員，擴闊他們的視野。
課程主要分「公共行政及管理」和「科技應用」兩大範疇。課程總監余嘉明教授指，將深入探討公共政策制定的過程及相關的理論知識，比較香港跟其他國家及地區的施政，分析箇中異同與優劣。
課程亦教授GIS、大數據分析及樂齡科技等的應用。導師王沛欣教授以大數據分析為例，指學員除了要學習如何採集數據，還要掌握怎樣分析和解讀數據，判斷數據的真確性，選取有用數據，作為政策制定及改善公共服務的參考依據。
課程著重體驗式學習，如透過角色扮演，了解不同持份者的立場及提升溝通技巧。校方亦邀請業界權威人士與學員對話，分享經驗。余教授指，不少學員從事教育、社工、紀律部隊和公營事業，期望透過進修裝備自己，晉升更高職位。課程一大特色是只有五個學期，學生最快一年半便可畢業。歡迎在職人士、副學士及高級文憑畢業生修讀。
課程查詢
•電話：2616 7256
•電郵：pmsg@LN.edu.hk
•網址：www.ln.edu.hk/ips/pmsg
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/嶺大公共及智慧管理課程-培育公共行政管理人才-280061