國際形勢錯綜複雜，為保國家安全、穩定，堅實的國防力量必不可少。國家主席、中央軍委主席習近平近年曾指出，「能戰方能止戰，準備打才可能不必打，越不能打越可能挨打，這就是戰爭與和平的辯證法」；今年7月又重申，「強國必須強軍，軍強才能國安」。「強軍」，是支撐強國復興偉業的關鍵之一。
解放軍目前四大兵種使用的一線武器，均屬自製、自主研發，令中國軍隊「能打仗、打勝仗」。
海軍
作戰艦艇可說是海軍的門面，航空母艦更是重中之重。改造自前蘇聯瓦良格號航空母艦的中國首艘航空母艦「遼寧號」2012年服役後，中國第一艘自行設計及建造的航空母艦「山東號」亦於2019年服役，並以海南三亞作為母港，與配備「中國神盾」的055級導彈驅逐艦及093型核動力攻擊潛艇等，形成可作戰的航母戰鬥群。
最新一代003型國產航母正在上海建造，不僅艦體和排水量較山東艦更大，還採用美歐現時的全通式甲板，配合最新銳的電磁彈射器，能夠起降更重的戰機和空中預警機等，預計這艘全球最大的傳統動力航母，可令海軍戰力踏上新台階。
空軍
負責保衛空域的空軍，以國產殲20戰機作為最新銳尖刀。殲20可掛載PL10、PL15等短程及長程空對空導彈，其內載彈艙的特別設計，使戰機的雷達匿蹤能力與美軍現役的F22戰機看齊。機身前方的全動式鴨翼是殲20的顯眼特徵，令其有極佳機動力。在今年珠海航展中亮相的改進型殲20，更採用國產「太行」引擎，相對於原本的俄製引擎，不止推力更大，其先進的數碼化控制技術，在油耗、故障率、使用壽命、大修周期方面都有明顯優勢。
另一款主力戰機殲16則具優秀空戰性能，載彈量高，可掛載大量空對空導彈與殲20作防空攔截，或者掛載各式反艦導彈阻絕海上進犯，甚至配合多款激光導引炸彈或通常炸彈等支援地面部隊。最新型號的殲16D首支部隊新近成軍，既保留原有的視距外攻擊能力，機內增加更多電戰裝備，足以執行電戰並壓制敵軍的防空導彈威脅。
火箭軍
作為國家戰略軍力的長程導彈部隊，2015年由以往的獨立兵種「第二炮兵部隊」(簡稱「二炮」)升格為「火箭軍」。習近平曾強調，火箭軍是中國戰略威懾力量、維護國家安全的重要基石。
各式彈道導彈是火箭軍主力，其中由東風31改良的東風31AG洲際彈道導彈使用8軸的越野發射車，讓導彈部隊可流動部署及快速轉移陣地發射。東風31AG射程11,500公里，幾乎可覆蓋美國全境，可搭載最多10個、各20萬噸當量核彈頭，絕對是火箭軍的強大打擊震懾力量。同樣使用固體燃料推進的東風41洲際彈道導彈，射程更遠，覆蓋美國全境。
陸軍
國產的99A坦克是地面主要作戰力量。坦克主炮既可發射各種反坦克彈藥，還可以發射導彈，攻擊坦克剋星──直升機；防衛除了本身的陶瓷複合裝甲外，99A還配備激光壓制觀瞄系統，可探測敵軍的激光瞄準器，又可用加強功率激光破壞對方瞄準系統。99A坦克還能由現役的運20大型運輸機投放至其他地方，快速部署，99A坦克的信息化系統更可與編隊的坦克數據連結，增強各部隊整體戰力。
高原區域則由15式輕型坦克鎮守。重33噸的15式坦克，重量幾乎只有99A坦克的一半，機動力更高，而且15式坦克的液氣懸掛系統，可適應如青藏高原般的複雜地形。