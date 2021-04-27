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德國公校 學費全免 享高質素低成本大學教育
22 分前
德國公校 學費全免 享高質素低成本大學教育
移民成為全民討論熱話，就以移民英國為例，有家長計劃讓子女先赴英修讀學士學位，然後再工作一段時間，以便順利申請入籍當地公民。有升學顧問指，今年同時詢問升學及移民資訊的家長，較2018年同期升近七成，其中英國及加拿大等國政府自公布移民優惠政策後，多了家長和學生查詢資訊。不過，另一新興升學地德國也不容忽視，因為當地公立大學獲政府資助，學費幾乎免費，吸引不少海外學生報讀。
現時德國的大學和學院有500多所，開設專業將近17,000個，註冊學生總人數約260萬，海外留學生佔15%。當地負盛名的學校包括海德堡大學、萊比錫大學、慕尼黑大學等。德國大學大致分為三個類型，綜合大學、應用科技大學及藝術學院，其中幾乎大部分綜合大學均為公立大學，而應用科技大學和藝術學院則有部分公立，部分私立。海外升學機構英孚教育港澳區總經理謝貫姿指，赴德升學的港生有上升趨勢，單是2019年的人數比較2018年人數增近一倍，而且文憑試成績優異，大部分學生都是報讀機械工程等理科專業，相信是德國注重科研產業的關係。
由於當地大學主要以德語授課，對於港生來說，必須考核德福考試(TestDaF)，並取得至少四分或以上的成績，才可得到入學資格。若然不符合大學錄取要求，學生也可以進入德國大學先修課程唸書，然後通過學科能力考試申請入讀德國大學。對於有興趣在德國落地生根，成功畢業後須以work visa身份於當地工作至少2年或以藍卡work visa於當地工作至少21個月，並考取德文B1。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/德國公校-學費全免-享高質素低成本大學教育-272342