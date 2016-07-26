恒大2新學士課程 成就多元人才

香港恒生大學(恒大)今年九月推出兩個新學士課程：心理學(榮譽)文學士及哲學、政治與經濟(榮譽)社會科學學士。
心理學課程
三大專修科提升就業機會
恒大心理學文學士課程內容，融合各主要心理學範疇及其相關學科，提供「教育和臨床專修範疇」、「商業和科技專修範疇」及「神經科學和健康專修範疇」三個專修範疇供選讀。課程總監李健豹博士表示，課程採用獨特「博雅 + 專業」教育模式，裝備學生具備全面心理學基礎知識和實用技能，「三個專修範疇不單培養學生對特定範疇的興趣和能力，而且能提升學生就業和專業深造的機會。」
李博士指許多工作崗位都能應用心理學的知識和技能，畢業生能勝任消費行為分析師、用戶體驗分析師、見習行政人員、人力資源人員、行為治療師、心理輔導員、心理學助理、遊戲師等工作。畢業生亦可選擇於本港或海外繼續深造心理學或相關科目。成績良好更有資格申請成為本港及海外心理學會學位會員。
哲學、政治與經濟社會科學課程 培養跨學科視野
恒大哲學、政治與經濟(榮譽)社會科學學士(PPE)課程採用「Bridge Model」教學模式，強調哲學、政治與經濟三個學科的聯繫，裝備學生應對瞬息萬變的21世紀。透過哲學訓練，培養學生的批評思維及對社會議題的人文關懷；透過政治及經濟學訓練，培養學生以專業的概念和理論知識分析世界大事和學習制定社會政策。學生會修讀一系列跨學科科目，務求同時運用哲學、政治與經濟的觀點理解與分析公共問題，建立更全面和靈活的跨學科視野。
課程重視實用性，致力與業界保持密切聯繫，為同學提供實習、海外交流及服務學習的機會。PPE畢業生出路多元化，包括商界、教育界、智庫及公營機構。
心理學(榮譽)文學士
•聯絡：3963 5555
•課程資料： https://ssc.hsu.edu.hk/programmes/bachelor-of-arts-in-psychology/
哲學、政治與經濟(榮譽)社會科學學士
•聯絡：3963 5555
•課程資料： https://ppe.hsu.edu.hk/