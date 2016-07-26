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揀啱返學鞋、書包 新學年同腳痛背痛SAY NO!
8 小時前
揀啱返學鞋、書包 新學年同腳痛背痛SAY NO!
倒數兩星期又開學了，經過兩年網課及暑假，相信不少莘莘學子都更珍惜和朋友面對面上課，返學用品如鞋子，書包也要換新。小朋友正值發育期，長期穿著不合適的鞋子，或使用保護性不足的書包，都會影響成長，甚至引起各種健康問題，如扁平足，後足外翻，脊柱側彎等。Dr. Kong提醒，小朋友穿著合適的返學鞋可舒緩扁平足引起的不適，家長亦應多注意小朋友日常姿勢。
若小朋友經常喊腳痛，覺得腳部疲勞，很可能是因為他們患有扁平足及後足外翻，這也是4至13歲處於發育時期小朋友的常見問題。一對合適的鞋子便有助舒緩扁平足引起的不適。家長應多留意小朋友的走路姿勢及日常姿勢，及早發現足部問題，選擇適合的鞋子改善問題。
Dr. Kong的學生鞋具有三大護足概念，有助全面保護小朋友的足部健康。首先，學生鞋備有不同幅度的A、B、C及C+鞋墊，小朋友可按足部情況選擇高度、中度及正常的足弓承托及後跟斜度鞋墊。合適的鞋墊有助承托偏低的足弓，穿著時可使後跟接近垂直。其次，學生鞋的後跟杯有足夠的堅硬度，穩定後腳跟，減少扁平足的後遺症。此外，學生鞋設有不同的前足圍度鞋款，不同肥瘦腳形的小朋友可穿著。買鞋前亦可先透過3D智能驗腳儀，測量足印及後足外翻程度，再選擇適合鞋墊。
執書包都唔夠 無壓書包保護脊柱
另一返學必備──書包，亦是影響小朋友發育的重要因素。小朋友正值發育期，應好好保護脊柱，學童要每天收拾書包，避免書包過重，及過分撞擊脊柱以致受傷。Dr. Kong的書包有弧形護脊背板，使書包更貼近背脊，「無壓護脊設計」因應人體背脊而設計凹陷背板，提供無壓空間保護脊柱，提高舒適度。書包內的重心內板可以將書包推近背部，而小朋友將最重的書本放近背部，無需前傾來取得平衡，便可以減少寒背機會。
查詢：2744 2638(市場部)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/揀啱返學鞋、書包-新學年同腳痛背痛say-no-280988