新中國　新時代　新里程

今年是中華人民共和國成立72周年，也是中國經濟和社會發展第十四個五年規劃起始之年，是中國全面建成小康社會，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標邁進的第一個五年。縱使新冠肺炎疫情仍未完全消除，中國仍然會把握機遇，應對挑戰，趨利避害，按照各項規劃，奮勇前進。
載人航天工程
中國載人航天工程自中央1992年9月敲定「三步走」發展戰略後，逐步實現神舟飛船無人飛行、載人飛行，令中國成為全球第三個具獨立展開載人航天活動能力的國家。與此同時，天宮實驗室與神舟飛船交會對接、太空人出艙活動等打造太空站的技術逐步驗證，到今年，中國首個太空站在軌建設更正式邁出第一步。
今年4、5、6月，天和號核心艙、天舟二號貨運飛船及神舟十二號載人飛船接連發射，神舟十二號3名太空人聶海勝、劉伯明和湯洪波，在三者交會對接組成的太空站雛型裡工作生活3個月後，9月17日順利返回地球，而天舟三號貨運飛船已於同月20日升空，迎接神舟十三號10月載新一批3位太空人進駐半年。到明年，「問天」、「夢天」兩個實驗艙，以及兩艘貨運飛船和兩艘載人飛船相繼升空並交會對接後，中國首個太空站在軌建造將圓滿完成，壽命最少10年。
據報目前只有一個國際太空站在軌運行，但已服役超過20年，計劃在2025年退役，就算延期服役也不會超過2028年。美國尚未有興建新太空站的消息，俄羅斯的太空站計劃亦遙不可期，未來10至15年內，中國太空站極可能是人類唯一在軌運行太空站，而這個太空站將會開放予所有聯合國成員國、特別是發展中國家申請使用。
交通四通八達
中國幅員遼闊，隨著經濟和社會發展，交通更加要四通八達，最好當然是「瞬間即達」。中共中央、國務院2019年印發《交通強國建設綱要》，目標是用15年，在2035年基本建成交通強國，即基本形成「全國123出行交通圈」(都市區1小時通勤、城市群2小時通達、全國主要城市3小時覆蓋)及「全球123快貨物流圈」(國內1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達)，到2050年就要全面建成交通強國，不止要快、方便，還要高質、安全、環保、智能、創新。
交通運輸部部長李小鵬今年6月曾表示，全國已基本形成以「十縱十橫」綜合運輸大通道為主骨架、內暢外通的綜合立體交通網絡，而截至去年底，高鐵、高速公路和城市軌道交通運營里程，以及沿海港口萬噸級及以上泊位數，都穩居世界第一；京津冀、長三角交通一體化有明顯進展，長江經濟帶綜合立體交通走廊建設、粵港澳大灣區交通互聯互通穩步推進。
李小鵬還指出，對外交通運輸網路已逐步形成，例如服務「六廊六路多國多港」的交通互聯互通架構基本形成，中歐班列通達21個國家，國際道路運輸合作範圍拓展至19個國家，水路國際運輸航線覆蓋百多個國家，民航航線通達64個國家和地區。
促進共同富裕
全面脫貧與促進共同富裕息息相關。中國經過8年努力，今年初正式宣告脫貧攻堅戰取得全面勝利，全部近1億農村貧困人口脫貧，人均可支配收入由6,079元增至12,588元。鞏固脫貧成果、促進共同富裕隨即擺放在更重要位置，進一步打好社會主義現代化國家的基礎。
國家主席習近平今年作出多項促進共同富裕的指示，包括全面推進鄉村振興，解決地區、城鄉和收入差距，統籌做好就業、收入分配、教育、社保、醫療、住房、養老、扶幼等各方面工作，促進社會公平正義；鼓勵勤勞創新致富，「先富帶後富、幫後富」，鼓勵高收入群體和企業更多回報社會；構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排等，目標是讓全民達致物質生活和精神生活都富裕。
展現減排決心
中國近年致力加強減排力度，積極推動低碳綠色產業發展，截至去年底的碳強度已較2005年降低約48.4%，非化石能源佔初步能源消費比重達15.9%，超額完成對外承諾的2020年氣候行動目標。中國更在去年鄭重承諾，力爭於2030年前達到碳排放峰值、2060年前實現碳中和。
為實現減排目標，北京、天津、上海、深圳等地2013年起陸續試行碳排放權交易，透過市場機制控制和減少碳排放量，即政府先向電力、鋼鐵、水泥等行業重點排放單位每年分配特定排放額，若相關單位減排有功，多出的配額可放上市場出售，若需更多排放配額，就要出錢購買。今年7月中，全國統一的「全國碳排放權交易市場」正式啟動，全年納入2,162家發電行業重點排放單位，覆蓋約45億噸二氧化碳排放量，預計未來數年市場逐步成熟後，將成遏制排放利器。