曬到頭皮都「焫著」點算好 ? 夏日汗水多，油笠笠，誘發大量脫髮

現代人生活緊張，工作壓力大，加上不良生活習慣如睡眠不足、煙酒過多和飲食不均衡等，導致越來越多人受白髮及脫髮問題困擾，就算年輕人及女士亦不能倖免，一樣有脫髮問題。
踏入盛夏，高溫加上猛烈的陽光，走在街上經常會「成頭汗」，汗水混合了頭油和頭皮，一來容易阻塞毛孔，二來在頭髮覆蓋下的悶熱環境，亦容易滋生細菌，再加上強烈紫外線亦對頭皮構成傷害，特別是頭髮較為稀疏者，頭皮更易受傷。強烈紫外線會使頭髮脆弱，失去光澤，容易枯乾和分岔，情況嚴重更可引致脫髮，所以最簡單是戴帽或用有防紫外線效果的傘，以對抗紫外線對頭皮造成傷害。
選用合適產品 注意洗頭方法
平日亦要注意每日洗頭，選用合適自己髮質的洗頭水和護髮素，如屬乾性頭皮可以選用保濕的洗頭水及護髮素，但如屬油性頭皮，則要用控油性質的產品。用正確洗頭方法將頭髮和頭皮清洗乾淨，避免太用力拉扯頭髮，以及清水避免有洗頭水或護髮素殘留。此外，洗頭後用風筒吹頭時，風筒要與頭髮保持一定距離，並要避免使用熱風長時間集中吹同一位置，以免頭髮變得乾燥易斷。平日亦要盡量少用化學定型及染髮產品等，女士亦不宜束髮太緊，以免頭髮受損。
要保持頭髮健康，還要注意保持均衡飲食，多進食含豐蛋白質和微量元素的食品。亦可養成按摩頭皮的習慣，以促進血液循環，亦有助減低毛孔阻塞問題。
調養身體 保持頭髮濃密健康
從中醫角度看，則認為頭髮健康與肝、腎健康和血氣有關，亦有「肝藏血，髮為血之餘」、「腎藏精，其華在髮，精血不足，黑髮不生」的理論，當一個人的肝腎健康正常，氣血旺盛時，自然容易將養份輸送到毛髮，會有一頭濃密頭髮；相反如肝血耗損，腎精虧虛，則頭髮會稀少和缺乏光澤，亦容易掉髮。故中醫亦建議平日要保持正常作息時間，改善不良飲食習慣，亦可以 食療方法補腎清熱，疏肝理氣，以改善頭髮健康，減少脫髮。