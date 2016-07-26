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東亞銀行稅季貸款計劃 把握限期 享低至1.33%實際年利率
17 分前
東亞銀行稅季貸款計劃 把握限期 享低至1.33%實際年利率
稅季來臨，各大銀行及財務機構已陸續推出稅貸計劃，其中東亞銀行推出的「稅季貸款」計劃，為客戶提供特高貸款額及特長還款期，讓有需要者可輕鬆過渡稅季。
高達300萬貸款額 解決資金問題
東亞銀行2021年度的全新「稅季貸款」計劃，為借款人提供高達300萬元或每月基本薪金12倍(以較低者為準)的特大貸款額，以及長達60個月還款期，當中稅務貸款的還款期為12或24個月，而私人分期貸款的還款期則為36、45或60個月，貸款額則可高達每月底薪12倍或最高120萬元。
以手機透過www.hkbea.com/iloan申請之借款人，可即時獲知批核結果，並於最快一天提取現金。成功於11月30日推廣期內申請稅季貸款，除可獲豁免全期手續費外，更可享實際年利率低至1.33%。如經網上成功申請，並成功提取20萬元或以上的稅季貸款，更可享500港元現金回贈。
鎖定低息 稅季後再提貸款
只需成功提取12個月稅季貸款，便可以在2022年1月1日至6月30日期間，以同一每月平息、還款期及貸款額再次向該行申請貸款，在稅季後繼續鎖定低息。
申請熱線：2211 1438
網上申請：www.hkbea.com/iloan
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東亞銀行稅季貸款計劃 把握限期 享低至1.33%實際年利率
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/東亞銀行稅季貸款計劃-把握限期-享低至1-33實際年利率-290347