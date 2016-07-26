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浸大國際學院「2+2」無縫銜接升學 升U實現「你」想
2 小時前
浸大國際學院「2+2」無縫銜接升學 升U實現「你」想
香港浸會大學國際學院（CIE）是浸大於2000年成立的自資學院，於九龍塘和沙田石門校園開辦30項副學士及11項自資學士學位課程，涵蓋商學、應用科學、傳理學、人文及語言學，以及社會科學等不同範疇，迎合不同學習需要及能力的同學，亦為社會培育不同行業的人才。學院積極拓展「2+2」升學模式，同學完成兩年副學士後可選擇銜接浸大自資學士學位課程，以四年取得浸大榮譽學士學位。
全新「社會與健康研究」及「實踐哲學」副學士專修
CIE緊貼社會需求，開辦「社會與健康研究」副學士專修，教授全人健康知識，並著重跨學科培訓，有助學生將不同範疇的知識融會貫通，從多角度分析及研究，進而全面理解並推廣全人健康的好處及重要性。另一全新副學士專修「實踐哲學」強調從日常生活角度出發，以生動和貼地的例子為切入點討論哲學，更容易引起學生的興趣和共鳴。畢業生因具備良好的邏輯分析和溝通能力，升學及就業出路甚廣。
浸大頒發畢業證書
升學率達88.8%
學院所開辦的全部課程均受浸大嚴格監管，在同一質素保證機制下，畢業證書由浸大頒授，確保認受性。浸大副學士畢業生歷年來的升學表現理想，去年升學率更達88.8%，當中78.7%成功升讀由八大院校提供的學士學位課程，亦有部分同學選擇升讀海外夥伴大學。
查詢：3411 3240
電郵：applycie@hkbu.edu.hk
網址：cie.hkbu.edu.hk
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/浸大國際學院「22」無縫銜接升學-升u實現「你」想-276590